La polémica entre Universidad de Chile e Independiente suma y sigue. Esta vez, fueron los hinchas argentinos quienes cantaron contra la Conmebol tras los incidentes entre ambos clubes.

Desde el organismo con sede en Paraguay decidieron descalificar al Rojo y darle la clasificación al Romántico Viajero luego de la barbarie ocurrida en Avellaneda. Esto no dejó para nada contentos a los seguidores del equipo que ha ganado la Copa Libertadores en siete ocasiones.

La reacción de los hinchas de Independiente

Independiente volvió a jugar como local luego de los hechos de violencia registrados ante Universidad de Chile el pasado 20 de agosto. El Estadio Libertadores de América había sido cerrado, pero en una nueva fecha del fútbol argentino volvió a abrir sus puertas.

ver también ¡Durísimo! Independiente vuelve a su estadio, pero con un nuevo castigo tras incidentes con la U

En el partido ante Banfield, se pudo ver que todo el sector de la tribuna visitante y la que está debajo de ella, quedaron cerrados. El resto del estadio lució totalmente lleno, donde los hinchas se expresaron ante la descalificación de la Copa Sudamericana.

Los seguidores de Independiente cantaron “la Conmebol, se fue a la p… que lo parió”. Además, apuntaron contra su propia dirigencia y también contra la AFA. Para peor, terminaron perdiendo por 1-0 ante Banfield, alargando el mal momento del club. Los jugadores de igual manera se llevaron la reprobación de los fanáticos.

El Rojo quedó en el último lugar del Grupo B de la Primera División de Argentina, con solo 3 puntos en 7 partidos. No ganan desde el 29 de junio, lo que se suma a la eliminación de la Copa Sudamericana la sanción de 7 partidos sin público como local y 7 partidos sin llevar hinchas como visitante, en copas internacionales.

Publicidad

Publicidad

Universidad de Chile por su parte afina los detalles para enfrentar a Alianza Lima el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas, por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana.