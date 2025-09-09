La Conmebol ya dictó su veredicto tras todo lo acontecido la noche del pasado miércoles 20 de agosto en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile. Finalmente los azules pasaron en la Copa Sudamericana 2025, pero pagando un costo altísimo.

Esto lo decimos porque el bulla deberá jugar sus próximos siete partidos como local a nivel internacional a puertas cerradas, además de la misma cantidad de bregas como visitante sin hinchas en las gradas.

Este mismo castigo recibió el Rojo al otro lado de la cordillera, quienes además deberán saber conformarse con no jugar más la presente edición de la Copa Sudamericana 2025.

Sin embargo, hay un castigo del cual Independiente está a detalles de zafar y es el que involucra directamente al Estadio Libertadores de América, sitio del suceso de la Tragedia en Avellaneda de hace unas semanas.

La sanción por la que Independiente está por zafar

De acuerdo a varios medios trasandinos, el Rojo envió a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) una presentación para levantar la clausura vigente que tiene su recinto. Esta misma sanción no le permitió a Independiente jugar ante Platense el domingo 24 de agosto.

Independiente podría volver este fin de semana al Estadio Libertadores de América. | Foto: Photosport.

El informe presenta un protocolo de seguridad actualizado y, luego de algunas modificaciones menores, se podría aprobar en las próximas horas. Acá el factor claves es que tanto la APreViDe como la policía bonaerense tendrán mayor injerencia en el operativo de seguridad del estadio.

En caso de confirmarse la reapertura del recinto, Independiente podrá jugar en el Estadio Libertadores de América este sábado 13 de septiembre desde las 16:45 ante Banfield.