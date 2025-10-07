Un partido emocionante y polémico protagonizó el pasado domingo Real Betis de Manuel Pellegrini en La Liga de España, porque le ganó a Espanyol como visita por 2-1 con un penal controversial a los 113 minutos.

Una polémica mano de Valentín Gómez fue cobrada por el árbitro Iosu Galech tras instancia del VAR, sin embargo, el arquero bético Pau López contuvo el remate de Javier Puado.

El Ingeniero reaccionó molesto tras el partido por el horror arbitral, lo cual le impidió celebrar el nuevo récord que alcanzó en la banca del cuadro sevillano.

Nuevo récord de Pellegrini en Real Betis

Real Betis está en la parte alta de la Liga de España con 15 puntos en sus primeras ocho jornadas, resultados que le dan un nuevo récord al entrenador chileno.

El estadístico español Fran Martínez dio a conocer que el cuadro albiverde sumó su cuarto mejor arranque liguero de la historia, gracias a la sufrida victoria ante Espanyol.

“Betis consigue el cuarto mejor arranque en cuanto a puntos en toda su historia en las ocho primeras jornadas (15), únicamente superado por los 16 de la 2022/23, los 16 de la 2001/02 y los 17 de la 1996/97″, explicó.

Manuel Pellegrini tiene a Betis en la zona alta de La Liga. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Es decir, dos de los cuatro mejores arranques en La Liga de España para Betis corresponden a Manuel Pellegrini, que no se cansa de romper registros en el cuadro de Andalucía.

Pellegrini sigue sumando registros en Real Betis, club donde termina contrato a finales de temporada, por lo que la selección chilena se ilusiona en convencerlo y que lidere el proyecto para el Mundial de 2030.

