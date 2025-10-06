La furiosa declaración de Manuel Pellegrini que desata la locura en España: “Me fui porque…”

Un partido polémico se jugó este domingo en Barcelona, donde Real Betis de Manuel Pellegrini le ganó a Espanyol por 2-1 en la Liga de España, con una definición que dio mucho para hablar.

El cuadro sevillano sumó tres puntos gracias a su arquero Pau López, que le contuvo un lanzamiento penal a Javier Puado a los 113 minutos del partido.

El más cuestionado es el árbitro Iosu Galech, quien cobró un penal de Valentín Gómez por una mano intrascendente, lo que hizo estallar en rabia al entrenador chileno Manuel Pellegrini.

La rabia de Manuel Pellegrini contra el arbitraje

El DT chileno dejó en claro su enojo con la situación tras el partido, porque no tuvo problemas en lanzarse contra el árbitro y el VAR por las decisiones que tomaron en la cancha.

“Los árbitros se enredan solos en los partidos“, fue lo primero que dijo el Ingeniero Pellegrini.

Manuel Pellegrini quedó molesto con el arbitraje en Barcelona. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

“Sólo en la señalización del penal pudo igualar el partido. Era un balón sin trascendencia, cruzado, un salto natural en el que empujan al defensa… El VAR puede intervenir cuando quiere, pero es el árbitro el que decide. Ve si es acción de gol o no. Si el colegiado no tiene personalidad para mantener su decisión es el único culpable, porque es quien toma la determinación final. El VAR es una ayuda, pero el árbitro debe saber usarla”, analizó.

Luego, contó que ni siquiera vio el penal que contuvo Pau López, porque se fue antes a camarines, ya que estaba muy enojado.

“No la puedo valorar, porque no vi el penal. Me fui para adentro porque si no me iban a expulsar“, cerró.