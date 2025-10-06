Gabriel Suazo tiene a todos locos en Sevilla y recibe el mayor elogio de su carrera: “El chileno es…”

La mejor victoria del año consiguió este domingo Sevilla en la Liga de España, porque goleó por 4-1 a FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con gracias presentación de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El delantero fue clave y abrió la cuenta con un penal, mientras que el lateral izquierdo cumplió otra gran faena en su banda.

Suazo sigue creciendo y su nivel va en alza en Andalucía, situación que es analizada por la prensa española, que está gratamente sorprendida por el nivel del formado en Colo Colo.

Tremendo elogio para Gabriel Suazo en Sevilla

Gabriel Suazo cerró su banda y no dejó que los jugadores catalanes se metieran por su zona, situación que fue analizada por el periodista José Manuel Rodríguez, quien cubre a Sevilla.

El reportero analizó en X el cometido del cuadro andaluz, destacando sobre todo a los laterales, porque José Ángel Carmona también hizo un buen partido por la derecha e incluso marcó un gol.

Gabriel Suazo marcando a Marcus Rashford. Foto: Sevilla

“Carmona y Suazo. Uno de menos a más y el otro aguantando un nivel superlativo. El chileno es inteligentísimo. El canterano está a su mejor nivel. No hay que olvidar esa carrera tras 90 minutos de esfuerzo máximo”, comentó.

Luego, también tuvo palabras para Alexis Sánchez, señalando que eleva el nivel del resto de sus compañeros, junto a otros experimentados.

“Los que le elevan el techo: Vlachodimos, Azpilicueta, Alexis y Vargas. Uno por línea. La clave de que este Sevilla funcione”, cerró.

