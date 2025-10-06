Por estos días, el nombre de Manuel Pellegrini aparece como el máximo candidato para ser el próximo entrenador de la Selección Chilena. Si bien hay un consenso de que es el nombre ideal, hay personas como Arturo Vidal que no lo ven así.

Fue en conversación con TNT Sports donde al volante de Colo Colo se le consultó por la opción de que el “Ingeniero” pueda asumir el próximo año en La Roja, y dejó muy en claro que de las opciones vigentes, no es la que más le gusta.

Vidal no quiere a Pellegrini en la Selección

Al preguntarle por la chance del hoy técnico de Betis, el “King” manifestó que “siempre es alguien que se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección“. Esto tras descartar el nombre del actual interino Nicolás Córdova.

A la hora de entregar razones, Vidal asegura que Pellegrini “nunca trabajó con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección. En equipos le ha ido bien, todos lo sabemos, pero acá en el fútbol chileno no sé como le fue, no sé si trabajó con jugadores chilenos, sólo con Matías (Fernández). Entonces es difícil”.

“Prefiero que siga donde está, porque lo ha hecho muy bien. Así que es difícil colocar un nombre como él”, complementa el volante, quien asegura que por los tiempos de trabajo en este nivel, no ve con buenos ojos la opción del “Ingeniero”.

“Los procesos son diferentes en selección, pero capaz con la experiencia que tiene lo haga bien, pero es un tema del que no sé más allá. Aunque si me lo preguntan, no creo que sea el indicado“, finalizó Arturo Vidal sobre Manuel Pellegrini.

