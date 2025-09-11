El DT con el que sueña el hombre fuerte de la selección chilena: “Un lujo…”

El nefasto camino de Chile al Mundial de 2026 por fin llegó a su fin y de la peor manera, porque la Roja culminó en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Roja tuvo tres entrenadores en las Clasificatorias, porque empezó Eduardo Berizzo, lo reemplazó Ricardo Gareca y terminó el interino Nicolás Córdova, todos con malos resultados.

Córdova se mantiene en el cargo de manera interina hasta finales de 2025, pero eso no significa que el jefe de las divisiones menores de la Selección siga en el puesto, porque ya están buscando alternativas.

Felipe Correa sueña con la llegada de Manuel Pellegrini a la selección chilena

El encargado de elegir al nuevo entrenador de la Roja es Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, quien tiene a varios candidatos, pero sólo un sueño.

El directivo conversó con ESPN, donde dejó en claro que su gran deseo es contar con Manuel Pellegrini, cuyo contrato con Real Betis termina en junio de 2026, por lo que pronto estará vacante.

“Estamos todos de acuerdo que sería una gran noticia y un lujo contar con Manuel (Pellegrini) en un proyecto de selecciones”, dijo Felipe Correa.

“Es un proyecto que nadie podría perder la esperanza de que algo así ocurra. La carrera de Manuel habla por sí sola, es el técnico más exitoso del fútbol chileno y sin dudas sería un tremendo aporte para poder proyectar un proyecto de aquí a 2030 y más ojalá”, agregó.

Felipe Correa tendrá que presentarle un gran proyecto a Manuel Pellegrini para convencerlo de tomar un cargo que nunca ha aceptado.

