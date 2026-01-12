Es tendencia:
Colo Colo

El “9” que se acerca a Colo Colo: así rindió Maximiliano Romero en 2025

Las cifras del próximo refuerzo que podría llegar a Colo Colo para la próxima temporada.

Por Franccesca Arnechino

© Instagram @maxiiromero10Maxi Romero en O'Higgigins.

Colo Colo salió al mercado en busca de un centrodelantero tras la partida de Salomón Rodríguez a Montevideo City Torque. La dirigencia de Blanco y Negro apunta a darle competencia o compañía en ataque a Javier Correa, una necesidad clave para Fernando Ortiz.

Con el paso de los días, la lista de candidatos se redujo y solo quedan tres nombres en carpeta: Carlos Lucumí, Damián Pizarro y Maximiliano Romero. Este último asoma como el más cercano, ya que desde Argentina aseguran que su llegada desde Argentinos Juniors, a préstamo por un año con opción de compra, está a detalles de cerrarse.

Las cifras del próximo refuerzo de Colo Colo

El 2025 arrancó cuesta arriba para Maximiliano Romero en Argentinos Juniors. Las lesiones le pasaron la cuenta y apenas pudo sumar minutos en un solo partido durante el primer semestre. Ya en la segunda parte del año, su panorama no cambió demasiado: disputó solo dos encuentros y se fue en blanco.

Ante ese escenario, el delantero partió a préstamo a O’Higgins y su adaptación al fútbol chileno fue inmediata; con estreno, nada menos que ante Colo Colo en San Fernando, necesitó apenas cinco minutos para marcar el empate 1-1 y dejar su huella.

Con la camiseta del Capo de Provincia firmó números que llaman la atención: 7 goles y 2 asistencias en 13 partidos, acumulando 993 minutos y siendo parte del equipo que terminó tercero en la Liga de Primera, logrando la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

Si Blanco y Negro le da luz verde a su fichaje, Fernando Ortiz sumará una alternativa potente en ofensiva, con la posibilidad incluso de apostar por un ataque con doble “9” junto a Javier Correa.

Los números respaldan a Romero en O’Higgins – Instagram @maxiiromero10

