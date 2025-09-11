El “chileno” que le da un fuerte dolor de cabeza a Manuel Pellegrini en Real Betis

Un arranque dubitativo tuvo Real Betis en la Liga de España, porque el equipo de Manuel Pellegrini suma un triunfo, dos empates y una derrota en el inicio.

El equipo del Ingeniero cerró su plantel tras el última día de fichajes en Europa, donde el gran golpe fue el arribo de Antony, quien todavía no juega en la temporada que está recién partiendo.

Sin embargo, Pellegrini es una de las tantas víctimas del “virus FIFA”, porque una de sus jugadores principales llegó lesionado tras jugar por su selección.

ver también Pichón de Manuel Pellegrini en el Betis destroza el sueño de la Roja: “No hay incertidumbre, seguro que…”

Ricardo Rodríguez volvió lesionado a Betis

Ricardo Rodríguez volvió lesionado luego de los partidos de Suiza ante Kosovo y Eslovenia por las Eliminatorias, situación que complica a Manuel Pellegrini.

“En la única posición en la que Manuel Pellegrini venía rotando en los cuatro primeros partidos ligueros el técnico ya no tendrá que meditar de qué jugador tirar, ya que que Ricardo Rodríguez llegó de las citas con su selección lesionado y Junior (Firpo) se confirma como el integrante del once inicial en el lateral izquierdo ante el Levante”, dio a conocer Diario de Sevilla.

Ricardo Rodríguez está lesionado. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El defensor suizo de origen chileno tiene una lesión muscular y se pierde el partido ante Levante de este domingo, por lo que será titular Junior Firpo.

Los problemas físicos del zurdo complican al DT chileno, según el medio andaluz: “su reincorporación al grupo dependerá de la evolución, pero sin duda su baja trastornará los planes de Pellegrini con su equipo afrontando ahora seis encuentros en 22 días, dos de ellos de Europa League, al quedarse el lateral izquierdo sin más recambios posibles en la primera plantilla y con Junior como única opción”.

ver también El DT con el que sueña el hombre fuerte de la selección chilena: “Un lujo…”

¿Cuándo y a qué hora juega Levante vs Real Betis por la Liga de España?

El partido entre Levante y Real Betis por la Liga de España se jugará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 11:15 horas de Chile en estadio Ciudad de Valencia.

Publicidad