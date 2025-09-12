Colo Colo no solo tiene en mente la Supercopa de este domingo, a las 15:00 hrs, ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura. También en el largo parón del fútbol chileno por el Mundial Sub 20.

Es así que Aníbal Mosa señaló que el actual campeón del fútbol chileno jugará una serie de partidos para enfrentar de mejor manera el cierre de la temporada en la Liga de Primera.

Sin embargo, desde fuera de la capital surge la información de un partido que estaba prácticamente listo ante un clásico rival albo durante esta pausa de la actividad.

Al mismo tiempo han detallado las razones que motivaron a cambiar el plan original y que, incluso, iba a ser beneficioso para ambas partes.

El amistoso de Colo Colo con un clásico rival que se cae

En Colo Colo no quieren perder el tiempo y van a ocupar el receso para jugar amistosos y así los jugadores entiendan la idea de Fernando Ortiz para el cierre de año.

Uno de ellos era ante un clásico rival. Según da cuenta PITV Noticias, dicho encuentro iba a ser ante Cobreloa en el Zorros del Desierto de Calama, lo que era un secreto a voces tanto en el norte como en Santiago.

El mismo medio cuenta que “el choque iba a jugarse el día 27 o 28 de septiembre a tablero vuelto”, pero el partido que Colo Colo tiene que recuperar ante Deportes Iquique “echó por tierra la opción”.

El Cacique iba a regresar a Calama para el parón del fútbol chileno durante el Mundial Sub 20. Foto: Pedro Tapia/Photosport.

El hecho fue anunciado durante la Asamblea Ordinaria realizada en el Sindicato de Trabajadores de Codelco Chuquicamata, “desde el club informaron a los socios que el amistoso no se iba a realizar por tema de agenda” y por otra razón, detallan en Calama.

En esa misma línea, el portal agrega que la idea del partido era cerrar el litigio entre ambos clubes por Ignacio Jara, con pagos de porcentaje de pases pendientes por parte de los albos.

“No era una mala propuesta. Colo Colo llegaría a Calama para jugar un choque en donde la recaudación y los derechos televisivos quedaban en la “caja chica” naranja, saldando los 150 mil dólares que se adeudan”, agrega el sitio.

Sin embargo, la razón que también motivó a suspender el amistoso es que este litigio “pasó a una instancia de judicialización en tribunales civiles”, dice PITV Noticias.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa de Chile 2025?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.