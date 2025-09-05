Es tendencia:
Mientras Jaime García le dio un tierno consejo, Nicolás Córdova lo hizo debutar en la Roja y desató la polémica

Mientras Jaime García se la cantó clarita con ternura a esta sorpresa de la Roja, Córdova recibió fuertes críticas por hacerlo jugar en el Maracaná.

Por Jorge Rubio

Jaime García tuvo palabras para la joya de Huachipato que debutó en la Roja con Córdova.
Jaime García tuvo palabras para la joya de Huachipato que debutó en la Roja con Córdova.
Johnny Herrera acusa a Nico Córdova de excluir a Assadi por culpa de Felicevich: "¿Qué representante…?"

Johnny Herrera acusa a Nico Córdova de excluir a Assadi por culpa de Felicevich: "¿Qué representante…?"

Jaime García había revelado parte de una conversación que tuvo con una de las jóvenes apuestas de Nicolás Córdova para la Roja. El director técnico de Huachipato recibió muy positivamente la citación de uno de sus jugadores destacados para el cierre de las Eliminatorias 2026.

Se trata de Maximiliano Gutiérrez, quien no sólo apareció en la nómina del interino Córdova para visitar a Brasil y recibir a Uruguay. También tuvo su estreno en el mítico estadio Maracaná. Aunque ingresó cuando el partido estaba muy cuesta arriba para el Equipo de Todos.

“Es joven, tiene ganas. Quiere comerse el mundo y eso es vital para mí. Le he dicho, que no pierda su niñez. Que no pierda su forma, sus ganas. Le doy consejos y él los toma. Quiere recepcionar todos los mensajes de ayuda”, expuso García sobre Maxi, hermano de Joaquín Gutiérrez.

Maxi Gutiérrez celebra un gol que le anotó a Colo Colo en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Maxi Gutiérrez celebra un gol que le anotó a Colo Colo en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El DT cartagenino aseguró también que “tiene todas las capacidades por su velocidad, forma física, lo que recorre y lo que impregna a sus compañeros. Todos estamos contentos con su nominación. Hay que tirar de estos chicos, no que se demoren hasta los 23 años en jugar”.

Unas palabras que Córdova aplicó prácticamente al pie de la letra. Aunque cuando había poco que hacer en el césped carioca. A 12 minutos del final, Maxi Gutiérrez reemplazó a Alexander Aravena, quien tuvo una participación fantasma en el Maracaná.

Jaime García lamenta la grave lesión de un refuerzo extranjero de Huachipato: "Prolongado tiempo de baja"

Jaime García lamenta la grave lesión de un refuerzo extranjero de Huachipato: "Prolongado tiempo de baja"

García elogió a Maxi Gutiérrez, Córdova lo hizo debutar en la Roja y se llevó un gran reproche

Seguramente Nicolás Córdova ve parte de ese potencial que describió Jaime García en Maximiliano Gutiérrez y por eso lo hizo estrenarse en la Roja, donde también sorprendió con la titularidad de Iván Román. Pero los cuatro cambios de un soplido que hizo el DT de la selección chilena causaron ruido.

Primero porque cayeron en un momento del partido en que no se podía hacer nada: Brasil ya ganaba 3-0. Después, porque Juan Cristóbal Guarello suele mirar debajo del agua todas las situaciones que analiza. Así fue esta vez, aunqu3e con asidero.

Nicolás Córdova y Sebastián Miranda, el cuerpo técnico interino de la Roja adulta. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

Nicolás Córdova y Sebastián Miranda, el cuerpo técnico interino de la Roja adulta. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

“Perdonen que sospeche, pero hay jugadores que no entiendo en la nómina. ¿Por qué entra a jugar Maximiliano Gutiérrez? ¿Para venderlo a donde? ¿Por qué juega Vicente Pizarro los 90 minutos? Cuándo a Córdova se le vincula con Vibra, no hace demasiado para que lo desvinculen”, alegó Guarello en La Hora de King Kong.

Guarello le encontró olor a escudería a uno de los cuatro cambios de Córdova. (Andres Pina/Photosport).

Guarello le encontró olor a escudería a uno de los cuatro cambios de Córdova. (Andres Pina/Photosport).

Y sentenció con que “no hizo mucho para que no lo vinculen al peso y la sombra de Felicevich y compañía“. Efectivamente el carrilero y extremo derecho de Huachipatop, que originalmente comenzó su carrera como zaguero central, pertenece al registro de Vibra Fútbol, la agencia de representación de Fernando Felicevich. Al igual que el zurdo mediocampista de Colo Colo.

Guarello acusa a Córdova por extrañas decisiones ante Brasil: "No hizo mucho para desvincularse de Felicevich"

Guarello acusa a Córdova por extrañas decisiones ante Brasil: "No hizo mucho para desvincularse de Felicevich"

