¡Insólito! Copa Biobío tiene sus finalistas pero duelo por el título puede aplazarse

Mientras Huachipato se quedó con el Grupo A del torneo regional, en la zona B el ganador fue Deportes Concepción.

Por Alfonso Zúñiga

Huachipato y Deportes Concepción son finalistas de la Copa Biobío.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTHuachipato y Deportes Concepción son finalistas de la Copa Biobío.

Los peores temores de los organizadores de la Copa Biobío 2025 se hicieron realidad. Tras el cierre de la fase de grupos en el torneo amistoso regional, se confirmaron quiénes son los dos equipos que se enfrentarán por el título.

El Grupo A se definió antes de la última fecha, luego que Huachipato ganara sus dos duelos, por 4-0 a Naval y 2-0 a Universidad de Concepción. En el cierre de esta zona la victoria fue para el Campanil por 4-0, con goles de Harol Salgado, Iam González, Mateo Levato y Luis Rojas.

Por su parte, el Grupo B de la Copa Biobío quedó en manos de Deportes Concepción, quien derrotó en la jornada decisiva a Lota Schwager por 3-0, con tantos de Nozomi Kimura, Carlos Escobar y Ángel Gillard, y quedó de líder tras ganar sus juegos.

No es TNT Sports: La señal que transmite la primera fecha de Copa Biobío 2025

El insólito problema que enfrenta Copa Biobío 2025

Así las cosas, tanto acereros como lilas se clasificaron para la definición por el título del popularmente llamado “Penquistão“, la cual tiene su programación para el miércoles 1 de octubre, en horario por confirmar. Sin embargo, este duelo podría ni siquiera jugarse.

Por esas cosas que tiene nuestro alicaído fútbol chileno, resulta que si Concepción juega ese día con Huachipato, tendrá menos de 48 horas para preparar su compromiso por Primera B, cuando reciba en Collao a Magallanes.

Ese duelo fue programado con antelación por la ANFP para el viernes 3 de octubre en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en la capital penquista. Por si fuera poco, los acereros juegan este lunes 29 de septiembre en Santiago contra Audax Italiano por la semifinal ida de Copa Chile. Un bochorno.

¿Cuándo juegan Huachipato y Concepción?

El cuadro de la usina disputará la semifinal ida de Copa Chile ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, este lunes 29 de septiembre a las 19:00 horas. La revancha se jugará el domingo 5 de octubre en el puerto “chorero”.

Por su parte, el “León de Collao” recibirá en Concepción a Magallanes, por la fecha 26 de Primera B, en duelo a disputarse el viernes 3 de octubre desde las 19:30 horas.

