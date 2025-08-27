Lamentable: U. Católica denuncia destrozos de sus hinchas en el Claro Arena

Un día que los hinchas de U. Católica jamás olvidarán es el de la inauguración del Claro Arena. Pasaron tres años para que el renovado estadio de los cruzados abriera sus puertas y su debut fue un éxito total con el triunfo sobre U. Española en la fecha 21 de la Liga de Primera.

Las butacas se llenaron y la nueva cancha dio un espectáculo en su estreno. Sin embargo, no todo fue bueno. A varios días de aquella jornada histórica, desde la UC denunciaron lamentables destrozos.

“Seguimos felices y cómo no… si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar. Tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la tribuna Mario Lepe bajo“, informó la UC.

“El llamado para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol“, agregaron desde la precordillera. Este sábado 30 de agosto volverán a jugar en el Claro Arena, esta vez contra Cobresal por la fecha 22.

Cabe recordar que U. Católica ha anunciado severas sanciones para aquellos que falten a las normas dentro del Claro Arena. Por ejemplo, lanzar objetos contundentes al campo de juego tendrá un castigo de seis años, según confirmaron en sus redes sociales.

“El Claro Arena es de todos los cruzados. Será una nueva forma de ver fútbol y disfrutar juntos alentando a nuestros colores. Cuídalo y no incurras en acciones que signifiquen sanciones que te impidan disfrutar a futuro de nuestro espectacular recinto“, expusieron en la Franja.