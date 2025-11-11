Sin saber aún lo que se jugará en 2026, Colo Colo empieza a pensar en la próxima temporada. La oportunidad de estar en Copa Sudamericana hace que los albos se muevan por fichajes internacionales. De hecho, hay uno que ya suena con bombos y platillos.

Se trata de Matías Fernández. No, no hablamos de que el mejor jugador de América en 2006 vuelve a probarse los botines y a vestirse de albo. En realidad, es un alcance de nombres con el lateral derecho de Independiente del Valle.

El ex jugador de Santiago Wanderers y Unión La Calera está en la carpeta de Colo Colo, por lo que bien podría volver a nuestro país, tras un éxodo de tres años en Ecuador.

Perjudicado: el jugador de Colo Colo que tendría que partir

Pero, donde se ve felicidad abundante, nunca la hay en su totalidad. Casi siempre la llegada de un jugador a un club es en desmedro de otro. En el caso de Colo Colo, el arribo de Matías Fernández vendría a poner en peligro la estadía de un futbolista de la Generación Dorada, muy criticado en Macul.

Estamos hablando de Mauricio Isla, que juega, precisamente, en la posición de lateral derecho y que viene haciendo partidos discretos con la camiseta alba. De llegar Fernández, su partida sería prácticamente segura.

“Termina contrato, pero es titular en Independiente del Valle, yo creo que le van a ofrecer renovación. Si viene, tiene que irse Isla. Si le renuevan al Huaso, tienen que traer a Matías Fernández. No puedes tener dos jugadores caros en la misma posición. Ya les pasó con Opazo y con Isla. Campos tiene que ser el dos en la temporada 2026″, señaló al respecto Coke Hevia en Pauta de Juego.

Pese a esto, no parece tan fácil la disquisición alba. Primero, porque es Mauricio Isla quien termina contrato a fin de temporada, mientras que el segundo en el puesto, el Torta Opazo, tiene hasta el final de la próxima. ¿Cómo deshacerse del que tiene contrato vigente y a la vez amarrar al que parte y aún así traer un jugador nuevo en el puesto? No todo es tan lógico.

¿Cuáles son los números de Mauricio Isla en Colo Colo esta temporada 2025?

Mauricio Isla ha jugado 23 partidos esta temporada de Liga de Primera, anotando un gol (ante Deportes Iquique, en la goleada 4-0). Suma 1.955 minutos y es el tercer jugador que más ha aparecido en Colo Colo en el torneo local, superado sólo por Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

