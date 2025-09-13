No solamente brilló en Chile, sino que fue una gran figura en México. Estamos hablando de Salvador Cabañas, delantero que militó en el Audax Italiano y que tuvo un desenlace triste, tras recibir un balazo en un bar.

Efectivamente, el atentado en contra de su vida dejó a Salvador Cabañas al borde de la muerte. Sin embargo, tal como en la cancha, el paraguayo era bravo y consiguió reponerse, aunque nunca más pudo volver a jugar fútbol al nivel en que lo hacía.

Retirado y alejado del mundo del fútbol muchas veces se aseguró que Salvador Cabañas vivía en una la pobreza, lo que fue desmentido por el propio jugador. A lo que actualmente se dedica, en realidad, es a dar charlas, donde cuenta la experiencia de su rehabilitación.

Presente complejo: disputa judicial con sus hijos

Los problemas no han terminado para Salvador Cabañas. Esta semana se supo de un juicio interpuesto por sus propios hijos, Mía y Santiago, quienes quieren poner a un curador a cargo de sus bienes, porque, supuestamente, el ex futbolista ya no puede valerse por sí mismo.

El juicio por insania aún no llega a su fin, pero el paraguayo presentó pruebas para demostrar que la aseveración de sus hijos no es más que una calumnia. Así, Salvador Cabañas se sometió a una evaluación psiquiátrica, en la que los resultados fueron decidores.

“Aspecto acorde, actitud colaboradora, lenguaje en ritmo y tono conservado orientado en persona parcialmente en tiempo y espacio“, señala el informe realizado por la médica siquiatra forense María Fresco.

¿Qué pasará con Salvador Cabañas?

Lo cierto es que el juicio sigue en pie y habrá que ver si el juez a cargo estima las pruebas presentadas por el ex futbolista de Audax Italiano, quien tiene 45 años.

¿Cuándo jugó Salvador Cabañas en Chile?

Este delantero paraguayo fue el goleador del Torneo de Apertura 2003 en Chile. Jugaba en Audax Italiano, club en el que se desempeñó durante tres temporadas, a partir de 2001.

