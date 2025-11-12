Se acerca fin de temporada y los equipos de la Liga de Primera ya alistan sus movidas para los planteles 2026. Uno de ellos es U Católica, que mira a sus rivales directos en la parte alta de la tabla.

Si en un inicio trascendió que los cruzados estaban interesados en Leonardo Valencia, ahora el radar apunta a otros de los buenos valores itálicos. Es que para Daniel Garnero es prioridad reforzarse mitad de cancha en adelante.

Y ante la danza de nombres que rondan en San Carlos de Apoquindo, un hábil puntero es la nueva opción que surge en la franja. Nacido en Iquique y con grandes campañas en los tanos, Michael Vadulli se acerca a la UC.

U Católica quiere potencia en su ofensiva

Michael Vadulli es la gran carta que alista U Católica en el próximo mercado de pases del fútbol chileno. Según reveló el periodista partidari Bruno Sampieri y el medio Tanoticias, el delantero de gran campaña en Audax interesa en la precordillera.

Vadullo en uno de sus tantos en La Florida /Photosport

El jugador que invirtió sus apellidos (antes era Michael Fuentes) ha vivido un segundo aire en La Florida, tras un tormentoso paso por Palestino el año pasado. Este 2025 lleva 21 duelos y cinco goles con los verdes.

Anteriormente militó también en los itálicos desde 2021 a 2023, con grandes campañas que se vieron truncadas también por las lesiones en el último tiempo. En Deportes Iquique se inició previo al salto a Santiago.

Con esos pergaminos, U Católica apunta con todo a renovar su ofensiva, considerando que la continuidad de Eduard Bello está en duda. Por eso, Vadulli llegaría con ventaja al ser chileno y no gastar el cupo de extranjero.