Jaime Vera fue otro DT chileno que logró ser campeón en 2025. Lo hizo al mando de Deportes Puerto Montt, que se consagró en La Liga 2D tras vencer a Provincial Osorno en el clásico por 2-0. El Pillo quedó feliz por haber logrado un objetivo antes del tiempo trazado por la institución.

Y fue uno más de los entrenadores nacionales que se impuso esta temporada. Lo había hecho Esteban González a cargo de Coquimbo Unido en la máxima categoría del balompié criollo. También lo consiguió Cristián La Nona Muñoz en la Primera B con la Universidad de Concepción.

Por si eso fuera poco, la Copa Chile se definirá entre el equipo de Víctor Rivero, Deportes Limache ante el de Jaime García, Huachipato. Es decir, habrá otro chileno que se consagrará con una estrella en esta intensa temporada 2025. En ese contexto, RedGol se comunicó con el Pillo Vera, quien analizó esto.

“Acá hay buenos profesionales, pero nos tienen menos paciencia que al resto. Pero creo que acá hay gente preparada, que estudia. A lo mejor no viaja tanto por los recursos. Pero para estudiar, hoy en día no es tan difícil ver sistemas de entrenamientos”, aseguró el otrora ayudante de Claudio Borghi en Colo Colo y la selección chilena.

Jaime Vera ante Huachipato en la Copa Chile 2024 con Deportes Puerto Montt. (Eduardo Fortes/Photosport).

Dijo también que “te puedes inscribir en muchas plataformas para recibir información. Eso fortalece mucho a los entrenadores. Insisto en que el fútbol ha cambiado en algunos aspectos, pero lo global y principal es que haya buenos jugadores, que técnicamente sean buenos y la gente se ponga contenta al verlos”. Una declaración de principios de sus pretensiones en la cancha.

Jaime Vera, el DT chileno campeón de La Liga 2D: “No puede desaparecer el 10”

Jaime Vera piensa que el fútbol chileno no está ajeno a la realidad mundial, aunque no cesa en su lucha por mantener al ’10’ vivo, algo que quizá reafirmó con este presente de campeón en Deportes Puerto Montt. “El fútbol hoy está mecanizado”, dijo el Pillo en la charla que tuvo con nuestro querido Florete.

“Pero la gente siempre espera esa improvisación del jugador. Ese que es diferente. Sigo insistiendo que no pueden hacer desaparecer al jugador de creación. Al 10. Muchos entrenadores no juegan con un creador, yo insisto en que el fútbol es creación, improvisación y ahí están los jugadores diferentes”, manifestó Vera.

Jaime Vera festeja el título junto a Deportes Puerto Montt. (Foto: @DPMChile).

En su época de futbolista, Vera vistió la camiseta de Colo Colo. También la de Cobreloa, la del OFI Creta de Grecia y la del Morelia de México. Fue una suerte de ‘8’ de mucha calidad técnica. Por eso mismo, no quiere prescindir del volante ofensivo. Del enganche.

“Seguiré jugando con un hombre así. Ellos marcan la diferencia. He cambiado como técnico, incorporé cosas. Sé que la tecnología es importante, también la ocupamos. Pero no hay que perder lo esencial y lo medular del fútbol: que el equipo sea vistoso, que la gente vaya a verlos porque juegan bien y se asocian”, manifestó.

Deportes Puerto Montt recibió el trofeo de campeón en La Liga 2D. (Foto: @DPMChile).

Añadió que “eso es difícil. La juventud está más acelerada que antes piensa que no es así. Yo creo todo lo contrario. Los jugadores talentosos siempre demuestran que tienen que jugar”. Habrá que ver si el Pillo logra un acuerdo para extender su permanencia en el Chinquihue. O si el Velero cambiará de mano técnica tras haber logrado el título que lo devuelve a la Liga de Ascenso.