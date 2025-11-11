Todo está preparado para vivir una emocionante semana de semifinales en el fútbol femenino chileno. Con los cuatro mejores equipos ya definidos, la lucha por el título de la Primera División Femenina entra en su recta decisiva. Mientras el fútbol masculino hace una pausa debido a la fecha FIFA y las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, la competencia “fem” se roba todas las miradas con dos imperdibles duelos de ida que prometen alto nivel y mucha emoción.

La acción comienza este jueves 13 de noviembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Allí,el conjunto local de Coquimbo Unido, una de las grandes sorpresas del torneo tras dejar en el camino a la Universidad Católica, recibirá a Colo Colo Femenino, amplio favorito al título.

Las albas vienen de eliminar a Palestino en los cuartos de final y buscarán dar el primer golpe en condición de visitante para encaminar su paso a una nueva final de la mano de Tatiele Silveira.

El segundo cruce se disputará un día más tarde, el viernes 14 de noviembre, cuando la Universidad de Chile Femenina, otro de los equipos llamados a levantar el trofeo, visite a Unión Española Femenina en la cancha 2 del Estadio Santa Laura. Las “Leonas” llegan motivadas tras superar a Huachipato, mientras que el conjunto hispano hizo lo propio al avanzar a semifinales eliminando a Deportes Iquique.

Ambas llaves prometen con figuras destacadas y equipos decididos a inscribir su nombre en la gran final del fútbol femenino chileno.

Programación de semifinales ida de la Liga Femenina Primera División 2025

Jueves 13 de noviembre a las 16:00 horas Coquimbo Unido vs. Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas Unión Española vs. Universidad de Chile en la cancha 2 del Estadio Santa Laura de Independencia.



