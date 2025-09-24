Unión Española sorprendió a todos en el fútbol chileno con un fichaje que viene desde Alemania. Tiene 26 años, es mediocampista, y en pocos partidos ha sido un aporte en la campaña del club.

De hecho, nació en un pequeño pueblo cercano a la frontera germana con República Checa, donde tanto niñas como niños juegan al fútbol todos mezclados.

A los 19 años dejó su casa en Europa para partir a Estados Unidos donde estudió Ciencias del Deporte y jugar Fútbol Universitario. Ahí, también encontró el amor que sería la llave final para, tiempo después, recalar en Chile.

ver también ¡Se pasan! Colo Colo se prende y está muy cerca de romper un notable récord histórico mundial

Sorprende a todos en el fútbol chileno y a Unión Española

Estas referencias corresponden a Heidi Müller, jugadora nacida en Alemania pero que llegó a Unión Española en el último mercado de fichajes desde Norteamérica, y tras superar una lesión que pudo costar su carrera.

ver también Decisión de la Conmebol cambia todo para la Copa Libertadores FEM: Colo Colo y U de Chile atentos

En conversación con LUN, una de las revelaciones del fútbol femenino en Chile detalla que mientras estudiaba en Mississippi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, justo cuando conocía a su pareja, un chileno.

Luego, quedó embarazada de su hijo Matteo, por lo que todo se sumó para estar dos años sin jugar, pero sin dejar de entrenar. Fue hace poco tiempo que aterrizaron en Chile y justo se dio la oportunidad del cuadro hispano.

Publicidad

Publicidad

“Esperaba jugar fútbol cuando llegara a Chile, pero no estaba segura de cuánto tiempo estaríamos acá. Al hablar hablé con mi agente (Fernando Malatesta de Femplay), me ayudó a contactarme con el entrenador de Unión Española y me dijo que fuera a una prueba”, detalla la futbolista en LUN.

Heidi Müller es refuerzo de Unión Española. Foto: Instagram/Heidi Müller.

“El equipo es fabuloso. Todos me han ayudado, porque mi español no es muy bueno, así que las chicas me han hecho sentir como en casa, como si tuviera mi familia. Lo he disfrutado mucho“, agrega Müller al matutino.

Publicidad

Publicidad

Felicidad que también traspasa a su familia al otro lado del Atlántico, aún más cuando se sumó a Unión Española. “Mi mamá estaba realmente feliz porque ella sabía que mi sueño siempre fue jugar profesionalmente. Y cuando estuve lesionada y embarazada, y no podía jugar, me estaba perdiendo algo y tenía días en que estaba muy triste”, recuerda.

ver también Colo Colo Femenino termina la fase regular con récord perfecto: Así quedaron las llaves de playoffs

“Arturo Vidal es muy famoso en Alemania”

En charla con el diario, Heidi Müller reconoce que al momento de que los hinchas gritan o cantan, solo entiende los gabaratos. “Solo las malas palabras que me enseñaron las chichas, jajajá”, cuenta.

Pero, también se da espacio para hablar de su fanatismo por Bayern Múnich, donde pasó Arturo Vidal, reconociendo que su fama traspasa las fronteras.

Publicidad

Publicidad

“Lo vi una vez en vivo, en el estadio, en un partido de pretemporada. Y cuando me vine a Chile, muchos de mis amigos me decían: ‘Oh, Arturo Vidal está en Colo Colo ahora”. Yo sabía porque en Alemania es muy famoso, y salió en todas las noticias cuando llegó con el caballo a su presentación”, comenta.

ver también Selección Chilena Femenina y programación de primeros dos juegos en Liga de Naciones Conmebol

El desafío de Heidi Müller en la Liga Femenina 2025

Unión Española terminó en la tercera posición de la Liga Femenina 2025 con 51 puntos, y en playoffs para acceder a la gran final, como a un cupo a la Libertadores Femenina 2026, enfrentará a Deportes Iquique, en fecha a determinar por la ANFP.