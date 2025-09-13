Colo Colo Femenino termina la fase regular con récord perfecto: Así quedaron las llaves de playoffs

Este fin de semana se jugó la última fecha de la fase regular de la Primera División del fútbol femenino, se trató de la fecha 26 donde, entre otros duelos, Colo Colo derrotó a Santiago Morning y terminó la fase regular con una histórica marca perfecta: 26 triunfos en igual número de duelos disputados.

Las albas fueron dominadoras de principio a fin en la temporada y cerraron la fase regular como punteras exclusivas con 78 puntos, es decir, con 13 unidades más que la Universidad de Chile, 2° en la tabla con 65. Es en ese contexto que ahora se viene la fase de playoffs, donde tanto albas como azules ya conocen a sus rivales y en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles.

(Foto: Campeonato chileno)

Así quedaron conformadas las llaves de playoffs del fútbol femenino:

Tras el cierre de la fase regular, Colo Colo, Universidad de Chile, Unión Española, Coquimbo Unido, Universidad Católica, Deportes Iquique, Huachipato y Palestino clasificaron a Playoffs , mientras queEverton y Audax Italiano, descendieron de categoría.

Ahora, las llaves de playoffs quedaron conformadas de la siguiente manera:

(1°) Colo Colo vs. (8°) Palestino

(2°) Universidad de Chile vs. (7°) Huachipato

(3°) Unión Española vs. (6°) Deportes Iquique

(4°) Coquimbo Unido vs. (5°) Universidad Católica

Debido a que Colo Colo y Universidad de Chile terminaron 1° y 2°, la única opción de que ambos clubes se enfrenten es que lleguen a la final del certamen.

¿Cuándo y cómo se juegan los Playoffs de la Liga Femenina?

Aún por confirmar las fechas de los duelos de playoffs, las bases del torneo de fútbol femenino señalan que las llaves de cuartos de final y semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta, siendo local en el partido de vuelta el equipo que haya obtenido mejor ubicación en la tabla de posiciones al término de la fase regular.

En tanto, la gran final del fútbol femenino, al igual que en temporadas pasadas, será a partido único organizado por la ANFP.