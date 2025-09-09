Por primera vez en la historia, la Selección Chilena Femenina enfrentará un largo proceso de Eliminatorias rumbo a un Mundial de la categoría. En este caso, disputarán la Liga de Naciones Conmebol con miras a la cita planetaria de Brasil 2027.

Desde el mes de octubre del presente año hasta junio del 2026, el equipo que dirige Luis Mena buscará obtener uno de los dos cupos directos para la Copa del Mundo o tomar uno de las dos plazas para el repechaje intercontinental.

A poco más de un mes para el estreno oficial de la Liga de Naciones Conmebol, la Selección Femenina ya conoce cuándo y dónde jugará sus primeros dos encuentros en el certamen, además de ratificarse dónde disputará sus duelos como local.

¿Cuándo juega la Selección Femenina en Liga de Naciones?

El estreno de la escuadra nacional será como visitante. Según dio a conocer el organismo, Chile enfrentará a Venezuela en juego a disputarse el viernes 24 de octubre, desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Cabudare.

Mientras que el debut de la Selección Femenina como local en Liga de Naciones Conmebol será cuatro días después, el martes 28 de ese mes, cuando reciba a la débil Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua, que será su sede para estos duelos en 2025.

Programación de Eliminatorias al Mundial Femenino Brasil 2027

FECHA 1 – Viernes 24 de octubre

Bolivia vs. Ecuador / 18:00 horas / Estadio Municipal de El Alto

Venezuela vs. Chile / 18:00 horas / Estadio Monumental de Cabudare

Argentina vs. Paraguay / 20:00 horas / Estadio por definir

Colombia vs. Perú / 22:00 horas / Estadio Atanasio Girardot de Medellín

LIBRE: Uruguay

FECHA 2 – Martes 28 de octubre

Chile vs. Bolivia / 18:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Uruguay vs. Argentina / 18:00 horas / Estadio Centenario de Montevideo

Paraguay vs. Venezuela / 20:00 horas / Estadio por definir

Ecuador vs. Colombia / 20:00 horas / Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito

LIBRE: Perú