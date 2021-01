José Pedro Fuenzalida y la polémica con Nicolás Castillo: "Me traté de contactar con él y no tuve respuesta"

Pese a que en las últimas fechas Universidad Católica ha perdido puntos, sigue siendo el máximo candidato para quedarse con el título del Campeonato Nacional.

El buen ambiente y la tranquilidad reina hace años en San Carlos de Apoquindo, sin embargo, el ex delantero de los cruzados, Nicolás Castillo, se ha encargado de nublar el panorama, debido a sus constantes críticas hacia José Pedro Fuenzalida.

Al delantero de América de México le duele que el Chapita sea el capitán de la UC, y reclama que el puntero no debería llevar la jineta, por su pasado en Colo Colo, situación que incluso está dispuesto a mediar el histórico Mario Lepe.

Fuenzalida volvió a hablar del tema, porque en contacto con TNT Sports señaló que intentó arreglar el problema con Castillo, pero no pudo contactarse con él.

Fuenzalida y la polémica con el Nico - AgenciaUno

"Es una situación que no hemos hablado. Cuando pasó la primera vez me traté de contactar, no tuve respuesta y no hemos vuelto a conversar. Ahora se generó ruido de nuevo, pero no es algo que me preocupe", dijo en primera instancia Fuenzalida.

"Las redes sociales para mí no son el lugar para expresar algunas cosas, pero ya está, estoy enfocado en lo que estoy viviendo acá", cerró sobre el asunto.