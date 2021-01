Mario Lepe se ofrece para mediar en la "pelea cruzada" entre Nicolás Castillo y José Pedro Fuenzalida: "El Nico es muy hincha de la UC, va más allá de lo normal"

Universidad Católica es un club modelo en Chile, ya que en los últimos años se ha transformado en el equipo más ganador, con una cantera de jugadores jóvenes que incluso fue clave en el último triunfo ante Huachipato.

Pero la tranquilidad de los cruzados la ha revolucionado el ex delantero de la UC Nicolás Castillo, quien en más de una ocasión ha lanzado indirectas para el capitán de la Franja, José Pedro Fuenzalida.

El atacante de América de México reclama por el pasado en Colo Colo del Chapa, y no le gusta que un ex albo sea el capitán de la UC, situación que analizó el histórico volante de Católica, Mario Lepe, en diálogo con el programa Después Te Explico en RedGol.

"No he tenido la oportunidad de hablar con Nico, lamentablemente. Hablé con el Gary (Medel), también con el Chapa, luego de una entrevista que me hicieron. Hablé con él y le dije que lamentablemente el Nico es muy hincha de la Católica, va más allá de lo normal, le gustaba estar en el tablón, cantar, gritar, era muy amigo de todos ellos (hinchas), se juntaba… él participaba de la barra de Renca, que es una de las más grandes", partió diciendo el ex volante.

Fuenzalida no se hace problemas por los dichos de Castillo - AgenciaUno

Luego, siguió con la explicación acerca de la reacción del goleador: "Nicolás es demasiado hincha y es muy apasionado, que es una de las cosas que me gusta, se entrega por entero, entonces si yo tuviera la posibilidad sin duda que voy a hablar con Nicolás. No me gusta molestar a la gente, soy muy ‘piola’ en ese sentido, si tengo alguna camiseta de alguno de ellos, es porque me la han mandado, porque yo no se las recibiría, porque a mí no me gusta tener camisetas".

Por último, Mario Lepe señaló que en el corto plazo la situación se puede arreglar, ya que ambos jugadores se toparán en las dependencias de San Carlos de Apoquindo, donde solucionarán los problemas.

"Si veo a Nicolás, porque cada vez que ellos vienen a Chile van a la Católica, entrenan allá y uno conversa con ellos, te llaman, puede haber un almuerzo… si tengo la oportunidad, voy a hablar. Si Nico viene a Chile va a ir a la Católica, y quizá se va a topar con el Chapa. En algún momento se tendrán que encontrar y hablar, pero no va a pasar nada, porque el Chapa entienda como es él y al final defienden al mismo club", expresó.