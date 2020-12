Nicolás Castillo lanza otra ácida indirecta contra José Pedro Fuenzalida: "Un capitán sin vestir la contra"

Nicolás Castillo vuelve a enfrascarse en una polémica por una publicación en redes sociales y de forma indirecta lanzó nuevos dardos a José Pedro Fuenzalida. El delantero, actualmente de los registros del América de México, tiene cruzado al Chapa desde mediados de año, disconforme con la jineta del actual capitán de Universidad Católica.

“Un capitán sin vestir la contra”, fue la ácida respuesta de Castillo a una publicación en Instagram de AIM Fútbol, la empresa que representa a Raimundo Rebolledo, quien fue designado capitán de la UC por Ariel Holan frente a Audax Italiano ante la baja de Fuenzalida por lesión.

En julio pasado Castillo ya había perdido los estribos, indignado con José Pedro Fuenzalida por unas declaraciones del Chapa en las que manifestaba que “Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, la U tiene la barra más grande y la Católica es la mejor institución”.

La Respuesta entonces del ex atacante formado en la UC no se hizo esperar: “el capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes. No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas".

La respuesta de Nicolás Castillo en redes sociales con dardos al Chapa Fuenzalida.

Sentenció que “por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos”.

Cabe recordar que el Chapa Fuenzalida debutó en la UC y ha hecho gran parte de su carrera en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, en facultad y condición de futbolista profesional, también defendió la camiseta de Colo Colo el primer semestre de 2008 y el período 2010-2014.