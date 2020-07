"Esto es Católica CTM": Nicolás Castilo se le tira con todo al Chapa Fuenzalida

Cada vez que ocurre algo en Universidad Católica, Nicolás Castillo sale a dar su opinión. El delantero, reconocido hincha cruzado, no deja que nadie pase a llevar sus colores y este sábado lo dejó más que claro, repasando con todo al capitán José Pedro Fuenzalida.

Todo se generó por las declaraciones del Chapa a DirecTV, quien aseguró que "si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos". Como si fuera poco, señaló que la U "para mí, tiene la barra más grande del país".

Esto desató la rabia del goleador, quien arremetió contra el capitán de la UC. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Castillo disparó. "¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente"

Pero eso no fue todo, ya que el atacante sepultó al Chapa como líder del club. "Da igual con quién compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos", dijo para luego cerrar con una pachotada muy fuerte. "Esto es católica CTM".

Este fue el potente mensaje de Nicolás Castillo a las palabras de José Pedro Fuenzalida. Foto: Instagram

Cabe recordar que Nicolás Castillo y José Pedro Fuenzalida fueron compañeros en la UC en el año 2016, donde juntos levantaron el título del Torneo Nacional. Además compartieron camarín en la Roja campeona de la Copa América Centenario del mismo año.