Coca Mendoza fue uno de los primeros confirmados para participar en ¿Ganar o Servir? de Canal 13. El exfutbolista y ex chico reality volvió con todo al formato para demostrar su destreza una vez más en los programas de competencias.

Ya demostró que aún puede y es que en la más reciente competencia masculina demostró ser uno de los sirvientes de La Resistencia que mejor desempeño tuvo en la prueba y, por tanto, intercambió roles con Claudio Valdivia, pasando a ser un Señor más.

Recuerda el fenómeno de los fideos

En su primera jornada como Señor, se pudo sentar con los demás participantes de Soberanos a disfrutar de una rica cena. Fue aquí que le sirvieron tallarines con salsa de tomate y una ensalada.

En ese mismo instante, Pangal decidió mencionarle a Oriana todo lo que significaba el fenómeno de los fideos para Coca. Por tanto, el mismo protagonista decidió comentar cómo fue la historia.

“2005. La Granja VIP. Me enfermé, casi toda una semana botado en la cama y cuando ya me empecé a sentir bien y era solo las galletitas de soda, de agüita, liviano y todo. Me llega un plato de fideos. Y yo estaba acostado, yo tenía el pelo suelto… Comiendo acostado, comía y comía sin saber lo que pasaba. Así, unos titulares en las portadas de los diarios ‘Coca Mendoza comiendo fideos con pelo’. Toda la televisión se jactaban y se burlaban de mí… Hasta el día de hoy“, contó.

Puedes revisar el momento completo a continuación:

La historia de Coca generó risas en los presentes y sobre todo en aquellos que no habían alcanzado a ver ese momento icónico de la televisión chilena e incluso posteriormente hizo chistes con Claudio Valdivia, quien fue mandado por Oriana para darle de comer en la boca al exfutbolista.

Eso sí, en esta ocasión Coca no recreó la tan conocida escena del reality show del 2005, sino que comió con el pelo tomado como un distinguido señor, tal y como le dijo Pangal que hiciera.