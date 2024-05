Pronósticos Copa América 2024: ¿Quiénes son los favoritos al título?

Uno de los pronósticos Copa América 2024 favoritos por los apostadores es sobre el ganador absoluto para quedarse con el título. De hecho, es recomendable realizar este tipo de apuestas porque se consiguen buenas cuotas en las apuestas Copa América dentro de los mercados anticipados.

Las distintas casas de apuestas coinciden con nuestras predicciones Copa América colocando entre los 3 favoritos los siguientes seleccionados:

Argentina Brasil Uruguay

Entremos en más detalles para saber si los pronósticos Copa América 2024 pueden ser probables.

Argentina: es el campeón del mundo en el último evento desarrollado en tierras cataríes, además, ganador de la Copa América 2021 disputada en Brasil donde obtuvo la victoria ante el equipo brasileño.

Si bien aún se desconoce la lista oficial de los convocados, el seleccionado argentino en la actualidad cuenta con grandes figuras empezando por Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, entre otros, sin olvidar del arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Brasil: si bien la verdeamarela no viene demostrando buen nivel en los últimos meses, siempre es uno de los favoritos en los pronósticos Copa América 2024.

Ahora con nuevo director técnico, el paulista Dorival Júnior, tal vez, pueda encauzar su rumbo y encontrar el camino correcto para volver a tener la misma grandeza de antes.

Uruguay: otro posible candidato para los pronósticos Copa América 2024 en el mercado ganador es la selección uruguaya. Claro que es un equipo al que hay que temerle, más ahora que tomó el mando de la dirección técnica el argentino Marcelo Bielsa.

A su vez, el plantel de posibles convocados cuenta con dos figuras claves para el seleccionado, Federico Valverde del Real Madrid y el jugador del Liverpool F. C., Darwin Núñez.

Análisis y pronósticos fase grupos Copa América

El formato de la Copa América consiste en un total de 16 equipos divididos en 4 grupos. Para que los seleccionados avancen a la fase de cuartos de final deben quedar entre el primero y segundo puesto de cada grupo.

Los diferentes sitios de apuestas colocan como pronósticos Copa América 2024 la oportunidad de apostar por los posibles clasificados. Si aún no conoces cómo quedaron los grupos, te sintetizamos la información en el próximo cuadro:

Grupo Equipos A Argentina- Perú- Chile- Canadá B México- Ecuador- Venezuela- Jamaica C Estados Unidos- Uruguay- Panamá- Bolivia D Brasil- Colombia- Paraguay- Costa Rica

Nos detengamos a analizar los pronósticos Copa América 2024 de cada grupo para ver las posibilidades de clasificación y los equipos fuertes de cada división.

Predicciones Grupo A

De los cuatro equipos quien claramente tiene mayores probabilidades en los pronósticos Copa América 2024 es Argentina, de hecho, colocamos a la albiceleste entre los primeros candidatos para ganar el trofeo. Probablemente esta sea la era dorada del seleccionado argentino y uno de los últimos torneos de la estrella Lionel Messi.

Con respecto al seleccionado chileno, La Roja no la tiene tan fácil en este grupo, sin embargo, confiamos que el nuevo entrenador argentino, Ricardo “Tigre” Gareca y ex DT de Perú aplique estrategias conociendo un poco el juego de los rivales.

Canadá y Perú no son nuestros favoritos en esta Copa América 2024, si bien Canadá tiene alguna ventaja extra por jugar en tierras norteamericanas y Perú algunos jugadores destacados, esta vez, no los elegimos.

Nuestras predicciones Copa América para el Grupo A: Argentina y Chile.

Predicciones Grupo B

México se consagró campeón de la última edición de la Copa de Oro de la Concacaf disputada en el 2023, por ende, se perfila como uno de los favoritos para las apuestas Copa América de los clasificados, además, lo favorece jugar en Estados Unidos.

Ecuador cuenta con algunas figuras como Moisés Caicedo, Kendry Páez y al máximo goleador de la Tri, Enner Valencia, aunque su reciente lesión puede poner en peligro su presencia.

Jamaica y Venezuela no están entre los primeros favoritos en estos pronósticos Copa América 2024, sin embargo, los venezolanos conquistaron el cuarto puesto en las eliminatorias sudamericanas.

Nuestras predicciones Copa América para el Grupo B: México y Ecuador.

Predicciones Grupo C

Uruguay siempre está en el top de los favoritos para los pronósticos Copa América 2024, de hecho, tiene la misma cantidad de trofeos ganados en este torneo que sus vecinos los argentinos. A su vez, se encuentra en el segundo puesto en las clasificaciones para las eliminatorias del Mundial en Sudamérica.

Estados Unidos acaba de convertirse en el campeón de la Concacaf Nations League 2024, por lo que su reciente victoria puede otorgarle a sus jugadores el ánimo necesario para conseguir la clasificación.

Panamá y Bolivia no son rivales fuertes para los dos primeros seleccionados nombrados anteriormente.

Nuestras predicciones Copa América para el Grupo C: Uruguay y Estados Unidos.

Predicciones Grupo D

Brasil es un equipo fuerte, aunque últimamente no ha podido demostrar sus destrezas, cuenta con grandes figuras destacadas como Vinicios Jr., Rodrygo, Richarlison, entre otros. Con Dorival Júnior, la Canarinha busca obtener el título del continente.

Colombia conforma el top 3 de la tabla de posición de los clasificados por las Eliminatorias Sudamericanas. Asimismo, el equipo cafetero tiene a uno de los máximos goleadores de la Copa América 2021, Luís Díaz.

Paraguay y Costa Rica están algo lejos de ser grandes rivales dentro de este grupo.

Nuestras predicciones Copa América para el Grupo D: Brasil y Colombia

Jugadores Clave Copa América

En estas predicciones Copa América fuimos nombrando algunos jugadores destacados de cada seleccionado, entre ellos:

Lionel Messi: el segundo máximo goleador del mundo y con una trayectoria que lo coloca en la cima de la historia de fútbol es, sin dudas, el jugador más destacado de este evento.

el segundo máximo goleador del mundo y con una trayectoria que lo coloca en la cima de la historia de fútbol es, sin dudas, el jugador más destacado de este evento. Luís Díaz: compartió el premio como máximo goleador de la última Copa América y es otra de las estrellas que juega en las competencias europeas.

compartió el premio como máximo goleador de la última Copa América y es otra de las estrellas que juega en las competencias europeas. Rodrygo Goes: el actual jugador del Real Madrid es una de las promesas del equipo brasileño por su velocidad y habilidad en el campo de juego.

Predicción a campeón ¿Quién ganará la Copa América 2024?

De cada grupo tenemos nuestros favoritos para los pronósticos Copa América 2024. Nuestras predicciones es que el ganador del torneo está entre el Grupo A y D, sin embargo, vale la pena arriesgarse un poco más para conseguir un buen retorno.

Los tres favoritos para nuestras apuestas Copa América son:

Argentina y Brasil: aunque el retorno es bajo, son apuestas casi seguras para el mercado ganador absoluto.

aunque el retorno es bajo, son apuestas casi seguras para el mercado ganador absoluto. Chile: apostar por el seleccionado conlleva riesgos, pero ¿Por qué no darle una chance ahora que hay nuevo DT?

Pronóstico del máximo goleador de la Copa América: ¿quién marcará más goles?

Es difícil dar nombres y apellidos cuando todavía no hay una lista oficial de convocados, no obstante, algunos astros no pueden faltar en el listado.

Nuestras predicciones Copa América sobre el máximo goleador son:

Lionel Messi: es el segundo goleador del último mundial de fútbol y el máximo goleador de la última Copa América disputada en Brasil.

es el segundo goleador del último mundial de fútbol y el máximo goleador de la última Copa América disputada en Brasil. Julián Álvarez: una de las revelaciones del mundial de Qatar fue el argentino apodado “la araña”. En el promedio estadístico de la Champions de la temporada 2023/2024 es el jugador con mayor número de goles en proporción a los minutos jugados.

una de las revelaciones del mundial de Qatar fue el argentino apodado “la araña”. En el promedio estadístico de la Champions de la temporada 2023/2024 es el jugador con mayor número de goles en proporción a los minutos jugados. Enner Valencia: el ecuatoriano se posicionó como el quinto jugador con mayor número de goles en la última Copa del Mundo. El delantero realizó una buena temporada el año pasado y recientemente ha conseguido grandes experiencias en las ligas brasileñas.

Predicciones de la Copa América para cuartos de final

Los partidos de cuartos de final se disputarán entre el jueves 04 de julio y el sábado 6 de julio, acorde a nuestros pronósticos Copa América 2024, los cuartos de finales quedarían así:

Argentina vs Ecuador

México vs Chile

Uruguay vs Colombia

Brasil vs Estados Unidos.

Predicciones de la Copa América para semifinales

Aún es pronto para pensar en las semifinales, dado que se jugará esa instancia el martes 9 y el miércoles 10 de julio. Los pronósticos Copa América 2024 serán más certeros a medida que avance la competencia.

Apuestas más comunes de pronósticos fútbol Copa América

Al ser un evento de gran magnitud, hay muchos mercados para apuestas Copa América, entre los más comunes podemos nombrar:

Resultado del partido

Total de goles

Ambos equipos anotan

Hándicap

Doble oportunidad

Qué no hacer para acertar en los pronósticos de la Copa América

Los consejos son útiles al momento de apostar, hay algunas cosas que se deben hacer y otras, claramente, no. Esto es lo que NO se debe hacer para acertar:

Jugar al favorito sin pensar la apuesta

Desaprovechar los bonos y promociones de bienvenida

Apostar sin gestionar correctamente el dinero.

Copa América: estadísticas importantes para los pronósticos

Se puede reducir los riesgos de una apuesta si observamos las estadísticas, muchas casas de apuestas ponen a disposición estos datos para que el apostador los utilice.