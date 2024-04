El irregular Colo Colo 2024 volvió a sumar de a tres puntos tras el empate contra Alianza Lima por Copa Libertadores y derrotó por 3-1 a Unión La Calera, por la fecha 11 del Campeonato Nacional. En el registro, fue doblete de Damián Pizarro, uno que venía peleado con los minutos y los goles.

Tras el duelo, el mismo Cacique compartió su tradicional “lado B” del partido, donde se pudo ver una sabrosa escena protagonizada por Damián Pizarro, el gerente deportivo Daniel Morón, y el recién electo Aníbal Mosa, que regresa a la presidencia de Blanco y Negro.

El plantel de Colo Colo cruzaba el túnel del estadio Monumental para ir a camarines y ahí esperaban Mosa y Morón. Al aparecer Pizarro, ambos estallaron de júbilo, destacando el partido del canterano que ya está fichado por Udinese y había atravesado meses complejos de sequía.

“Bien… máquina. Máquina, máquina”, gritó Mosa mientras miraba la cámara y daba palmadas en la espalda de la figura alba frente a La Calera. El nuevo presidente de Blanco y Negro agregó “muy bien muchachos. Jorge (Almirón)…”.

“Lo regalamos” y gestiones para que se quede

Cabe recordar que a principios de enero, Mosa había manifestado que “no me gustó para nada (el fichaje de Udinese por Pizarro), no estuve de acuerdo. De hecho, voté en contra. Creo que a Damián lo regalamos, así lo hice ver en el directorio. Creo que no era el momento para venderlo. Nosotros lo que queremos hacer es reforzar un equipo, y lo que se está haciendo es despotenciarlo”.

Es que el entonces director de ByN no quedó conforme con los montos: 3,8 millones de dólares por el 70% del pase del joven delantero. “Sigo creyendo que fue un error su venta, aparte que fue pagado en chirlitos, Creo que fue un error su venta dada las condiciones, el valor, y el nivel de crecimiento que tiene Damián”.

Asimismo, en las últimas horas DSports informó que la idea de Mosa es negociar con Udinese la extensión del préstamo de Pizarro. La intención del presidente albo es que el atacante no se vaya a mediados de año y permanezca al menos hasta final de temporada.

Pizarro celebra uno de sus goles. En camarines lo festejó Aníbal Mosa. (Foto: Photosport)

