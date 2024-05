El periodista Miguel Acuña estuvo presente en Podemos Hablar en donde en conversación con Julio César Rodríguez se refirió al complejo momento que vive, luego de protagonizar un accidente a finales del 2023 en la Comuna de Lampa, en donde atropelló a cuatro ciclistas mientras manejaba en estado de ebriedad.

Asimismo, hace algunas semanas Canal 13 confirmó su desvinculación tras casi dos décadas en el canal. Acerca de sucedido, el periodista señaló que no ha hablado con anterioridad de lo sucedido, solamente un comunicado en redes sociales, pero reconoce su culpabilidad.

“He guardado silencio y acá no hay dos verdades, no hay excusas. Fui un irresponsable que me subí al volante, al vehículo, no estando en condiciones y protagonice este lamentable atropello”.

La reflexión de Miguel Acuña

“Gracias a Dios no ocurrió una situación mayor, pudo haber sido una tragedia… no hay ninguna excusa que valga, yo vengo a primera instancia y tal como se produjo este lamentable hecho, aquí hay personas afectadas y esas son las principales víctimas de esta situación y por supuesto les reitero mis disculpas y les pido perdón por lo que ocurrió”, continuó señalando el comunicador.

Agregando que a pesar de que no hubo mayor lesiones en las víctimas, está consiente de lo que causó. “El accidente fue puntual, yo salí de una calle, doble y pasé a llevar a un grupo de personas que estaban ahí, afortunadamente vuelvo a reiterar, no resultaron con lesiones graves, pero fue un daño el que hice…”

Acuña reveló que estaba “estaba medicado y la imagen que vemos, la he visto super pocas veces, y duele mucho”, asimismo, señaló que él se propuso volver a trabajar y apoyar a las personas víctimas del accidente. “Siempre tuve contacto con ellos, de hecho un tiempo atrás llegamos a un acuerdo reparatorio con ellos, el mismo día que me echaron”.

“Tenía que firmar el acuerdo, fueron super comprensivos, super amables, muy cariñosos conmigo las personas que, gracias a Dios se encuentran bien, y me preparé todo este tiempo para volver, la primera cosa que se me dijo del canal es que yo seguía, no se sabía en qué instancia, entonces tuve seis meses… no quería salir, no di ningún tipo de declaración”, explicó.