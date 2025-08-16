Universidad Católica consiguió un triunfo muy importante ante Colo Colo. La felicidad fue total entre los jugadores cruzados, quienes cantaron a todo pulmón tras el fin del duelo.

Si bien los Albos no venían de buena manera, muy pocos habrían imaginado lo que ocurrió en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Daniel Garnero le pasaron por encima al actual campeón del fútbol chileno y lo golearon por 4-1 en Macul.

El cántico de la UC contra Colo Colo

Los goles de Tomás Asta-Buruaga, Fernando Zampedri y Cristian Cuevas en dos ocasiones, fueron un mazazo para Colo Colo y una inyección de energía para Universidad Católica. Pocas veces se ve una diferencia tan importante en un clásico.

ver también “Los estudió mucho”: La UC repasa a Jorge Almirón por goleada en el Monumental

Por esta razón, la felicidad era total para los Cruzados y cuando terminó el encuentro, si bien no había hinchas visitantes, fueron ellos quienes comenzaron a cantar de alegría por la contundente victoria. Claro que lo hicieron con una canción que siempre levanta polémica.

“Un minuto de silencio, para el indio que está muerto”, entonaron los dirigidos por Daniel Garnero. Pese a la burla, ningún jugador de Colo Colo se acercó a encarar a los rivales o situaciones de ese tipo, como sí ha ocurrido en el pasado.

Mientras Colo Colo queda sumido en una importante crisis, con Jorge Almirón a detalles de salir del equipo, la UC celebra la victoria más importante de la temporada, la cual los llena de ilusión para poder meterse en la parte alta de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Con la victoria, Universidad Católica quedó en el 6° puesto con 30 puntos. Tienen un duelo pendiente contra Ñublense, por lo que podrían seguir subiendo en la tabla de posiciones. El próximo sábado 23 de agosto inaugurarán el Claro Arena ante Unión Española.