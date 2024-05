Universidad Católica vive un dulce presente luego del triunfo por 2-1 ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario, el que quedó marcado por el golazo de Fernando Zampedri que le permite llegar a 109 en su historia con la camiseta cruzada.

Todo el contexto de la lucha interna que tiene por transformarse en el goleador histórico de la UC, una lista que es liderada por Rodrigo Barrera con 118 tantos, en una campaña que ha sido polémica.

Fue el mismo ex delantero, que también tuvo paso por Universidad de Chile, quien asegura que la idea de que Zampedri lo supere en las anotaciones se ha transformado en un martirio, por críticas y opiniones donde lo atacan junto a su familia.

Barrera estuvo en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde reveló cómo vive esta situación de la historia de la UC, que lo tiene protagonista en una pelea que no quiere estar: “Hasta que no me pase estaré en la palestra”.

Barrera se descarga por el trato de la UC

“Es que para mí que dejé de jugar hacer mucho tiempo, la gente no entiende que, si hice eso goles, es porque hice bien mi pega. Porque parece que soy el enemigo número uno. Nunca busqué hacer más goles que nadie, yo daba pases, tiraba centros, lo hice y lo hice bien, pero mientras no me pase estaré en la palestra”, explicó.

En esa línea apunta a dos personas de Universidad Católica, que han dado declaraciones, como Juan Tagle, presidente de Cruzados y el ex capitán, Mario Lepe, que lo trato de “innombrable”.

“Que no me valoren es uno y cuando hacen declaraciones, como Tagle o Lepe, lo tomo con humor, pero no se dan cuenta que tengo una familia, hijas, mamá, papá, porque no se preocupan por que la gente me tira mierda. Yo hice bien mi pega”, detalló.

En ese sentido apunta a que su familia es la que sufre en un momento donde el foco está puesto en Zampedri: “Mis hijas ven en redes sociales y salen una cantidad de cosas, que soy el enemigo número uno, que ojalá me pase, que soy un muerto, un innombrable, una madre, hasta Lucho Jara”.

Fernando Zampedri marcó un golazo en el Clásico Universitario. Foto: Pepep Alvujar/Photosport

“Me da lo mismo (si lo pasa). Zampedri es un gran jugador, un gran goleador, pero me da lo mismo. Los míos yo ya lo hice”, finalizó.

¿Cuántos goles marcó Rodrigo Barrera en Universidad Católica?

Rodrigo Barrera es el goleador histórico de Universidad Católica con 118 anotaciones, donde los sigue Raimundo Infante con 114. Luego viene Fernando Zampedri, el único que los puede mover con sus 109 tantos en actividad.

