La declaración de Esteban Pavez en una entrevista al Sifup, donde tilda a Universidad Católica como la institución más grande del país, sigue sacando ronchas.

Uno de los máximos ídolos de Colo Colo, como es Marcelo Barticciotto, salió al paso de lo que señaló el capitán de los albos.

“Estando en un club, no puedes decir que otro es más grande. Es una declaración poco inteligente, me parece. Cada uno que opine lo que quiera, Pavez es libre de decir lo que quiera, es súper respetable. Pero que uno esté de acuerdo o no es otra cosa”, señaló en Radio Cooperativa.

¿Esteban Pavez quiere jugar en Universidad Católica?

De hecho piensa que Pavez puede estar pensando en jugar en Universidad Católica. “Por eso da para interpretar muchas cosas, quizás lo piensa así, lo siente, pero no cayeron bien las declaraciones. Y quizás fue un mensaje para afuera de Colo Colo, para ir a Católica. Un sincericidio”.

Pavez se metió solo en la pata de los caballos

También contó que “Chapita en un momento también dijo que Colo Colo era más grande. Una cosa es decir que te parece fantástico y otra que es el mejor. Para mí Católica es un club modelo, ejemplar, pero no el más grande”.

De hecho indica que “yo no digo con soberbia que Colo Colo es el más grande, porque es difícil refutarlo, en logros y popularidad”.

Eso sí, Barti cree que Colo Colo es más chico que hace algunos años. “Desde que lo agarró la SA, ha perdido terreno: en infraestructura, en lo deportivo, en la seguridad. Hay que hacer un mea culpa, porque el equipo ya está arraigado en el pueblo”, sostuvo.