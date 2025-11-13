Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Novak Djokovic rompe el silencio y anuncia el final de su carrera: “Sería estupendo…”

El serbio ha ganado 101 títulos en su carrera y a sus 38 años anunció una posible fecha para su retiro.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Novak Djokovic en el US Open 2025
© Getty ImagesNovak Djokovic en el US Open 2025

Novak Djokovic es una leyenda mundial del tenis y nuevamente hizo noticia hace algún tiempo, al hablar abiertamente de su posible retiro tras conquistar el ATP 250 de Atenas, título con el que alcanzó las 101 victorias profesionales de su carrera.

A sus 38 años, Djokovic reconoció que ya empieza a visualizar el final de su carrera y que su gran sueño sería despedirse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, defendiendo nuevamente los colores de Serbia.

¿Cuándo se retira Novak Djokovic?

El 24 veces campeón de Grand Slam habló con la calma y lucidez que lo caracterizan, y por primera vez se atrevió a poner una fecha simbólica para bajar el telón:

“Durante toda mi vida y mi carrera he tenido un plan mental a varios años vista, sabía qué quería y cómo lo quería. Ahora que he alcanzado prácticamente todos los objetivos posibles, mencioné los Juegos Olímpicos de 2028 porque todavía deseo jugar unos años más, explicó el serbio.

Djokovic ha representado a su país en múltiples Olimpiadas, confesó que poner fin a su trayectoria bajo este panorama, sería el cierre perfecto: “Si pudiera retirarme en los Juegos Olímpicos, portando la bandera serbia, sería maravilloso. ¿Llegaré a tiempo? No lo sé”, admitió con sinceridad.

Federer revela el duro problema que lo acompañó durante toda su carrera y pasó desapercibido

ver también

Federer revela el duro problema que lo acompañó durante toda su carrera y pasó desapercibido

El número uno también habló sobre su presente y su mentalidad competitiva: “Hay cosas que escapan a mi control. Solo intento mantenerme lo más sano posible, tanto física como mentalmente, y conservar esa energía que me impulsa a competir”, expresó.

Publicidad

Cabe recordar que antes de Wimbledon, Djokovic ya había dejado entrever un posible “último baile” en el césped londinense: “No sé si será mi última vez, como ocurrió en Roland Garros o lo que venga después. He seguido jugando partidos al más alto nivel, y eso me motiva a continuar, concluyó el tenista de Belgrado.

Lee también
DT de Colo Colo habla de Aquino y del seleccionado que... ¿lo reemplazará?
Colo Colo

DT de Colo Colo habla de Aquino y del seleccionado que... ¿lo reemplazará?

Chile vs. Perú: Fecha y hora del próximo amistoso de La Roja
Selección Chilena

Chile vs. Perú: Fecha y hora del próximo amistoso de La Roja

Alexis Sánchez apaga el sueño de jugar en Universidad de Chile
U de Chile

Alexis Sánchez apaga el sueño de jugar en Universidad de Chile

Tano Ortiz cuenta las indisciplinas de Clerveaux en Colo Colo
Colo Colo

Tano Ortiz cuenta las indisciplinas de Clerveaux en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo