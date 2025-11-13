Novak Djokovic rompe el silencio y anuncia el final de su carrera: “Sería estupendo…”

Novak Djokovic es una leyenda mundial del tenis y nuevamente hizo noticia hace algún tiempo, al hablar abiertamente de su posible retiro tras conquistar el ATP 250 de Atenas, título con el que alcanzó las 101 victorias profesionales de su carrera.

A sus 38 años, Djokovic reconoció que ya empieza a visualizar el final de su carrera y que su gran sueño sería despedirse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, defendiendo nuevamente los colores de Serbia.

¿Cuándo se retira Novak Djokovic?

El 24 veces campeón de Grand Slam habló con la calma y lucidez que lo caracterizan, y por primera vez se atrevió a poner una fecha simbólica para bajar el telón:

“Durante toda mi vida y mi carrera he tenido un plan mental a varios años vista, sabía qué quería y cómo lo quería. Ahora que he alcanzado prácticamente todos los objetivos posibles, mencioné los Juegos Olímpicos de 2028 porque todavía deseo jugar unos años más”, explicó el serbio.

Djokovic ha representado a su país en múltiples Olimpiadas, confesó que poner fin a su trayectoria bajo este panorama, sería el cierre perfecto: “Si pudiera retirarme en los Juegos Olímpicos, portando la bandera serbia, sería maravilloso. ¿Llegaré a tiempo? No lo sé”, admitió con sinceridad.

El número uno también habló sobre su presente y su mentalidad competitiva: “Hay cosas que escapan a mi control. Solo intento mantenerme lo más sano posible, tanto física como mentalmente, y conservar esa energía que me impulsa a competir”, expresó.

Cabe recordar que antes de Wimbledon, Djokovic ya había dejado entrever un posible “último baile” en el césped londinense: “No sé si será mi última vez, como ocurrió en Roland Garros o lo que venga después. He seguido jugando partidos al más alto nivel, y eso me motiva a continuar”, concluyó el tenista de Belgrado.