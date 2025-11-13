Alemania hace rato que no pasa por un buen momento a nivel selección y pensando en la próxima Copa del Mundo, tienen decidido traer de regreso a una leyenda.

Los germanos son una de las grandes potencias del planeta fútbol, pero de un momento a otro parecieron haber perdido la brújula y hace rato que no son protagonistas. Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, ya piensan en el plan para volver a la cima.

Alemania busca un histórico regreso

Tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, Alemania quedó eliminada en la fase de grupos. Un resultado inaceptable para una selección de este calibre. Las críticas fueron muchas y poco a poco, fueron dando un paso al costado los referentes para darle paso a las nuevas generaciones.

Luego de la Eurocopa de 2024, Manuel Neuer decidió retirarse de la selección y dejarle los guantes a Marc André ter Stegen, su eterno suplente. Cuando parecía que el meta de Barcelona se transformaba en el dueño del arco, lo atacaron las lesiones.

Mientras Ter Stegen sufre con problemas físicos, Neuer ha seguido al más alto nivel con Bayern Múnich, pese a ya tener 39 años. Por esta razón, y ante el escenario de que difícilmente el portero de Barcelona alcance a tomar continuidad antes de la próxima Copa del Mundo, es que quieren de vuelta a su leyenda.

De acuerdo a Sport Bild, Rudi Völler, director deportivo de la selección de Alemania, ya tomó el teléfono y se comunicó con Manuel Neuer para saber su disposición. Por ahora no se ha revelado la respuesta del meta bávaro, pero confían en convencerlo.

De esta manera, salvo que Marc André ter Stegen salga de Barcelona y consiga continuidad, otra vez podría quedar relegado a la banca por Neuer. El formado en Schalke 04 tiene la posibilidad de disputar su quinta Copa del Mundo, a la cual llegaría con 40 años. Ya ganó este título en Brasil 2014.