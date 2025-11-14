Quedan solamente tres fechas para que se termine el campeonato nacional, por lo que las dirigencias de los clubes ya están trabajando en lo que será armar el plantel del 2026.

En ese escenario, Colo Colo y Universidad de Chile siempre son focos noticiosos. Y más cuando ambos clubes se disputan el mismo jugador.

Pasó la semana con Juan Martín Lucero, el goleador de Fortaleza que interesa en ambos elencos en caso de que el cuadro brasileño descienda a la B, pues puede buscar su salida.

En Argentina avisan que a Arias lo quiere Colo Colo y U de Chile

Ahora es un nuevo jugador el que aparece en la órbita de los dos clubes. Se trata de Gabriel Arias, el arquero de Racing Club, que terminará contrato y es posible que no siga en Avellaneda.

Gabriel Arias se irá de Racing

La cuenta partidaria “El primer grande” manifestó que “el futuro de Gabriel Arias sigue sin resolverse, y a esta hora se marcharía de Racing con el pase en su poder”.

Luego indican que habrá Superclásico en nuestro país para ficharlo. “Gaviota, campeón en 6 oportunidades con el club, está en el radar de Colo Colo y Universidad de Chile”.

La publicación sobre Gabriel Arias, pretendido por Colo Colo y U de Chile

En Colo Colo la salida de Brayan Cortés dejó un espacio que fue llenado por el canterano Eduardo Villanueva, por lo que debe determinarse si le darán la chance de ser el segundo arquero el próximo año.

En tanto Universidad de Chile puede ver partir a Cristopher Toselli, quien termina contrato y medita el retiro a los 37 años. En ese caso, se debería fichar un meta que compita con Gabriel Castellón.