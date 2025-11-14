Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

En Argentina avisan que Colo Colo y U de Chile pelearán por Gabriel Arias como refuerzo

Gabriel Arias quedará libre de Racing Club y en Argentina aseguran que el meta es pretendido tanto por Colo Colo como por U de Chile.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
En Argentina avisan que Colo Colo y U. de Chile buscan a Gabriel Arias
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEn Argentina avisan que Colo Colo y U. de Chile buscan a Gabriel Arias

Quedan solamente tres fechas para que se termine el campeonato nacional, por lo que las dirigencias de los clubes ya están trabajando en lo que será armar el plantel del 2026.

En ese escenario, Colo Colo y Universidad de Chile siempre son focos noticiosos. Y más cuando ambos clubes se disputan el mismo jugador.

Pasó la semana con Juan Martín Lucero, el goleador de Fortaleza que interesa en ambos elencos en caso de que el cuadro brasileño descienda a la B, pues puede buscar su salida.

En Argentina avisan que a Arias lo quiere Colo Colo y U de Chile

Ahora es un nuevo jugador el que aparece en la órbita de los dos clubes. Se trata de Gabriel Arias, el arquero de Racing Club, que terminará contrato y es posible que no siga en Avellaneda.

Gabriel Arias se irá de Racing

Gabriel Arias se irá de Racing

La cuenta partidaria “El primer grande” manifestó que “el futuro de Gabriel Arias sigue sin resolverse, y a esta hora se marcharía de Racing con el pase en su poder”.

Publicidad

Luego indican que habrá Superclásico en nuestro país para ficharlo. “Gaviota, campeón en 6 oportunidades con el club, está en el radar de Colo Colo y Universidad de Chile”.

La publicación sobre Gabriel Arias, pretendido por Colo Colo y U de Chile

La publicación sobre Gabriel Arias, pretendido por Colo Colo y U de Chile

En Colo Colo la salida de Brayan Cortés dejó un espacio que fue llenado por el canterano Eduardo Villanueva, por lo que debe determinarse si le darán la chance de ser el segundo arquero el próximo año.

Publicidad
Claudio Bravo enciende todo por la situación de Esteban Pavez en Colo Colo: “Hay algo más”

ver también

Claudio Bravo enciende todo por la situación de Esteban Pavez en Colo Colo: “Hay algo más”

En tanto Universidad de Chile puede ver partir a Cristopher Toselli, quien termina contrato y medita el retiro a los 37 años. En ese caso, se debería fichar un meta que compita con Gabriel Castellón.

Lee también
El guiño azul de un seleccionado nacional que encendió las redes
U de Chile

El guiño azul de un seleccionado nacional que encendió las redes

Club chileno corta a todo el equipo tras casi descender
Chile

Club chileno corta a todo el equipo tras casi descender

El otro viejo anhelo que Colo Colo podría firmar libre para el 2026
Colo Colo

El otro viejo anhelo que Colo Colo podría firmar libre para el 2026

No es Bravo: Cóndor Rojas nombra al mejor arquero de Chile
Chile

No es Bravo: Cóndor Rojas nombra al mejor arquero de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo