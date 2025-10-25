De manera épica, Universidad de Chile sigue con vida en semifinales de Copa Sudamericana luego de revertir un 0-2 como local ante Lanús para igualar por 2-2, y dejar la definición del finalista para la revancha el 30 de octubre en Argentina.

En la previa a este duelo trascendental en la temporada para los azules, y el más importante de los últimos 13 años, la Conmebol le hizo un “cariño” al cuadro nacional luego de incluir a tres de sus figuras en el 11 ideal de la etapa, entre ellos el héroe Charles Aránguiz.

Tres figuras de la U en 11 ideal de Sudamericana

El “Príncipe” fue el mejor futbolista de los azules en el duelo que se jugó en el Estadio Nacional, puso la calma en tiempos de tempestad y tuvo la sangre fría para anotar el penal clave sobre el final. Por eso y más, la organización lo dejó entre los destacados de la fecha.

Los otros dos futbolistas de la U que comparten honores con Aránguiz en el 11 ideal de semifinales en Copa Sudamericana son el delantero Lucas Di Yorio, clave en la remontada azul con su ingreso, más el defensor Fabián Hormazábal que fue rescatable en la defensa.

En el resto de los puestos, la Conmebol escogió al arquero Guido Villar (Independiente del Valle); los defensas Richard Schunke (IDV) y José Canale (Lanús); los volantes Eduardo Salvio (Lanús), Junior Sornoza (IDV) y Dudú (Atlético Mineiro); más los delanteros Rodrigo Castillo (Lanús) y Bernard (Mineiro).

¿Cuándo se juega la revancha?

El duelo de vuelta por la semifinal de Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, “La Fortaleza” en Argentina.