La barra la directiva de Fluminense tenía muchas expectativas puestas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a pesar de la derrota en el juego de ida frente a Lanús. Pero el cuadro carioca fracasó en la remontada de la llave, que terminó 2-1 a favor del equipo argentino.

Tras aquel empate en el mítico estadio Maracaná, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino se anotó entre los cuatro mejores del certamen. Por ahora, el ex DT de Universidad de Chile debe aguardar si los azules o Alianza Lima serán los escollos del grana en la semifinal.

Luego de ese partido, el entrenador de Fluminense puso su cargo a disposición de manera inmediata. En la sala de prensa, desclasificó toda la situación cargado de ironía. “Ni siquiera debería decirles estas cosas a ustedes”, manifestó el experimentado Renato Portaluppi.

Renato Gaúcho se fue de Fluminense. (Pedro H. Tesch/Getty Images).

“Estas preguntas de algunos genios de internet, que tienen mucha gente e hinchas detrás de ellos. Le pedí la renuncia al presidente antes de venir acá. Va a llegar otro entrenador y va a responder las mismas preguntas. Y quiero ver sus respuestas”, dijo el ex DT de Gremio en tono muy desafiante.

Portaluppi, también conocido como Renato Gaúcho, prosiguió con sus preguntas sin respuesta para graficar el ambiente que reina en el club. “Quiero ver si colocará el equipo que quiera el hincha o el que tenga en su cabeza él. Siempre procuré hacer lo mejor para el club en todas las competencias”, apuntó el experimentado adiestrador, quien fue mundialista como jugador de Brasil en Italia 90.

DT de Fluminense renuncia tras quedar fuera en la Copa Sudamericana ante Lanús en el Maracaná

El ex entrenador de Fluminense consideró que el adiós en la Copa Sudamericana era un buen momento para culminar su etapa en el cuadro carioca, donde había llegado en abril de este año. De hecho, el equipo dejó una buena impresión en el Mundial de Clubes, donde fue semifinalista.

“Nos quedamos sin un torneo, pero estamos muy bien en el Campeonato Brasileiro y muy bien en la Copa de Brasil. Si Fluminense estuviera mal, no estaría saliendo. Pero como está bien, salgo para descansar y enfriar mi cabeza”, lanzó Gaúcho en la sala de conferencias, donde no aceptó preguntas.

Renato Gaúcho en un partido como DT de Gremio ante la UC. (Andres Pina/Photosport).

Tiene razón, el Fluminense se ubica en el 8° puesto de la Serie A del Brasileirao. “Ahora voy a dejar que los genios de internet sigan hablando de fútbol, ya que entienden mucho de eso”, dijo sobrecargado de ironía Renato Portaluppi, quien a sus 63 años aprovechará de tomar un respiro antes de asumir otro desafío.

