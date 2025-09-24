En un encuentro con mucha historia, especialmente fuera de la cancha, Lanús consiguió eliminar a Fluminense en Río de Janeiro, para meterse en semifinales de la Copa Sudamericana, y espera rival del juego entre Universidad de Chile con Alianza Lima.

Pase quien pase en la llave entre chilenos y peruanos, el duelo de ida para el cuadro que dirige el ex técnico azul Mauricio Pellegrino será como visitante, mientras que la revancha se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez, al sur de Buenos Aires.

Con todo lo anterior, desde la cadena ESPN Argentina le consultaron al capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, sobre si prefiere a la U o Alianza en semifinales de Copa Sudamericana, y en sus palabras dejó en claro cuál es la postura de sus compañeros.

¿Qué rival prefiere Lanús en semifinales de Sudamericana?

“La verdad es que son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles“, expresó el “Cali”, quien luego tuvo palabras no solo para describir a los azules, sino también a los “Íntimos”.

“A la U lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto. Después, Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria”, sentencia el capitán de Lanús.

El camino granate en el torneo continental

El equipo argentino terminó la fase de grupos en Copa Sudamericana en forma invicta, con tres triunfos y tres empates. En octavos de final derrotó en definición por penales a Central Córdoba; mientras que en cuartos dejó en el camino a Fluminense.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Lanús espera para conocer a su rival entre la U de Chile y Alianza Lima para las semifinales de Copa Sudamericana. Estas se disputarán desde el 22 al 30 de octubre, con programación por definir por la Conmebol.