Universidad de Chile sueña con repetir la hazaña del 2011 en Copa Sudamericana y levantar su segundo título internacional. Para eso, primero que todo, deben sortear esta noche a Independiente de Avellaneda.

El triunfo por 1-0 en Santiago deja a los azules con una mínima ventaja. Pero además futbolísticamente muestran más que los argentinos, que están inmersos en una crisis deportiva este segundo semestre.

En caso de avanzar, se toparán contra el ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, que tiene con ventaja a los peruanos pues ganaron 2-0 en Lima en la ida. Ambos aparecen como rivales abordables.

Fluminense, el gran candidato en Copa Sudamericana

El problema para la “U” vendría en semifinales. Por ese lado del cuadro está Fluminense, el gigante brasileño que se instaló con comodidad entre los 8 mejores del certamen al derrotar a América de Cali.

Fluminense aparece como posible rival de la U antes de la final

Como visitante venció 2-1 y selló la llave el martes en la noche en Río de Janeiro, al vencer tranquilamente por 2-0, con un gol en cada tiempo. Ahora jugará ante Lanús o Central Córdoba.

Así está el cuadro de Copa Sudamericana

Si bien su presente en el Brasileirao no es extraordinario, pues marcha en la octava posición del certamen, tiene un plantel repleto de figuras que lo hacen temible.

Es más: fue el elenco sudamericano que mejor performance tuvo en el Mundial de Clubes. Llegó hasta las semifinales, instancia en la que fue eliminado por el Chelsea, a la postre el campeón de ese torneo.

El campeón de Copa Sudamericana clasifica directamente como cabeza de serie a la próxima edición de Copa Libertadores, un premio bastante atractivo para clubes que en sus ligas no están tan arriba en la tabla, como es el caso del Flu.