En 2023, la U de Chile apostó por un DT que en su época de jugador había pasado por el Barcelona de España y el Liverpool de Inglaterra. También fue ayudante de Rafa Benítez y tenía experiencia en cuatro clubes de Europa. El Southampton en Inglaterra.

Mientras que en España había estado en el Leganés, el Deportivo Alavés y el Valencia. Las referencias son para Mauricio Pellegrino, quien estuvo durante toda la campaña en la dirección técnica del Romántico Viajero. A fin de año, se le puso fin a su vínculo.

Cerró su paso por el Centro Deportivo Azul con un 44 por ciento de rendimiento y 12 derrotas al cabo de 32 partidos oficiales dirigidos. Hoy en día, luego de haber descendido con el Cádiz en La Liga española, disfruta de un buen pasar junto a Lanús, que le sacó ventaja mínima a Fluminense en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Mauricio Pellegrino duró una campaña en la Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

El equipo granate superó por 1-0 al Flu en casa gracias a un gol postrero que anotó Marcelino Moreno, el talentoso “10” que tiene el equipo de Longaniza Pellegrino. “Siempre es difícil hablar de un solo jugador en un deporte de equipo”, dijo el estratego para evitar elogiarlo mucho.

Marcelino Moreno venció al portero Fabio con algo de fortuna. (Marcos Brindicci/Getty Images).

“Se necesita de todos. Los que convierten y habilitan resaltan más, pero hoy fue un gran esfuerzo de todos. Me pone contento, todos los que entraron estuvieron bien. Los que están afuera ayudan a que los entrenamientos tengan buena dinámica”, manifestó Mauricio Pellegrino.

Mauricio Pellegrino, el ex DT de U de Chile que puede enfrentar con Lanús a los azules

El DT de Lanús sabe que hay una llave que cerrar antes de siquiera pensar en la U de Chile o Alianza Lima, los dos posibles rivales en la ronda de cuatro mejores clubes de la Copa Sudamericana. Mientras llega el desenlace en el mítico estadio Maracaná, Mauricio Pellegrino celebra sus variantes.

Sobre todo la entrada de Dylan Aquino en los 46 minutos. Otro que ingresó fue Walter Bou y el portentoso lateral Armando Méndez. Pero apuntó particularmente en el joven de 20 años que saltó al campo de juego en el descanso.

“Son chicos que pueden jugar. A veces, uno prefiere que entren porque son jugadores determinantes. En nuestro caso, siempre pensamos en quiénes creemos que pueden terminar el partido y definir. Pensamos el partido de River, Central Córdoba y hoy. Tres partidos que marcamos al final”, marcó el Flaco Pellegrino.

Mauricio Pellegrino saluda al Muñeco Gallardo antes del empate 1-1 de Lanús ante River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El director técnico agregó que “es un valor muy bueno, el equipo tiene espíritu y una concentración alta. En eso los cambios tienen mucho que ver. Los chicos tienen humildad cuando les toca entrar y eso nos ha ayudado mucho”. Eso sí, Pellegrino anticipó modificaciones para el duelo del viernes 19 de septiembre ante Platense. El 23 de este mes, Lanús visitará a Fluminense para la revancha de los cuartos de final a las 21:30 horas.