Zaldivia explica la gran diferencia entre Álvarez y Pellegrino en la U: "El año pasado no teníamos identidad"

Universidad de Chile dejó en el olvido los fantasmas de temporadas anteriores y se mantiene firme en la punta del Campeonato Nacional. Los azules están invictos en el torneo y, de la mano de Gustavo Álvarez, la U se ilusiona con mantener el buen momento y volver a tocar un título.

Es por eso que dentro del equipo marcan las diferencias del DT que fue campeón con Huachipato y Mauricio Pellegrino, quien no pudo darle las alegrías esperadas a los hinchas azules. Matías Zaldivia conversó con los medios y explicó qué es lo que distingue al nuevo técnico de la U.

“La U lo que tiene ea una identidad, sabes a lo que juega. No sé si el año pasado no la teníamos, pero no la pudimos mantener todo el campeonato. Ahora tratamos de hacer el mismo juego protagonista en todas las canchas y vamos en busca de eso”, explicó el zaguero, quien también explicó qué le está faltando al equipo.

“Nos está costando, cuando nos ponemos en ventaja, seguir dominando al rival. El otro día fuimos muy superiores hasta el gol y después perdimos muchas pelotas, nos costó mucho. El domingo enfrentamos a un gran equipo, lo estaremos viendo para ver cómo atacarlos”, comentó.

Por último, negó sentirse presionado por volver a jugar con 45 mil personas en el Estadio Nacional y que eso haya influido en el empate de Coquimbo Unido. “No lo sentimos como presión, nos encanta jugar con nuestra gente. El otro día fue una fiesta. No lo atribuyo a una presión”, cerró.

Los azules ahora salen del Nacional y visitan este domingo a Palestino en el Municipal de La Cisterna. Los árabes tienen un partido menos y juegan este miércoles (frente a Huachipato), por lo que pueden llegar al encuentro a solo tres puntos de distancia del Romántico Viajero.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.