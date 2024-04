Una nueva polémica en declaraciones se ha tomado el fútbol chileno, donde Arturo Vidal minimizó la ventaja de 10 puntos que le ha sacado Universidad de Chile a Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Fue tras la derrota alba por 2-0 ante Cobreloa en el estadio Monumental, que el King fue consultado por la diferencia con los azules, donde, como es costumbre, miró en menos la ventaja.

“Eso para nosotros no es tema. A la U no la tenemos ni en mente, te lo digo ya. No pensamos en la U. Quedan 22 partidos, son 66 puntos. Mira todo lo que queda”, comentó tras el partido.

Una situación que enciendo los ánimos en un Superclásico de declaraciones, porque hubo respuesta desde el lado bullanguero, dejando en claro que son los actuales punteros.

La respuesta

Quien sacó la voz en Universidad de Chile fue Matías Zaldivia, el segundo capitán del camarín azul, quien respondió a Vidal, para dejar en claro la postura del camarín.

“Sí, sabemos que con respecto a Colo Colo hay gran distancia, pero opino lo mismo, no me fijo en Colo Colo. Hay muchos equipos adelante de ellos y nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en seguir mejorando, porque tenemos margen de mejora, es un torneo largo y los equipos regulares llegarán al final con chance”, destacó Zaldivia.

En esa misma línea se le consultó al ex Colo Colo si la declaración de Valdivia era un ninguneo a Universidad de Chile, en su condición de líder del torneo, donde Zaldivia bajó el tono.

“¿Ninguneo? Para nada”, explicó el defensor de los azules, dejando en claro que en la U no toman en cuenta los manotazos que tiran desde el estadio Monumental por el torneo.

