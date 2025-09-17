Alianza Lima cuenta los días para recibir a la U de Chile en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro peruano alcanzó dicha instancia luego de vencer a Universidad Católica de Ecuador, mientras que los azules pasaron de ronda de manera administrativa en esa llave contra Independiente.

Por eso, el cuadro íntimo y el Romántico Viajero se toparon en la ronda de ocho mejores. Y el equipo limeño afronta una serie de críticas por su rendimiento en la Liga 1, que está muy lejos de las presentaciones internacionales que han tenido los pupilos de Néstor Gorosito.

“La motivación es grande de jugar contra un gran rival como la U de Chile. El equipo está con convicción de salir a ganar”, manifestó Jesús Castillo, quien comenzó este año como titular en el cuadro aliancista. Y progresivamente perdió peso en las oncenas. De hecho, no fue ni citado para este compromiso.

Jesús Castillo jugó ante Deportes Iquique en la Copa Libertadores 2025. (Alex Diaz/Photosport).

Castillo añadió que “nosotros salimos a todos los partidos a afrontarlos de la mejor manera. Todos los partidos son importantes, seguramente no se nos están dando los resultados en el torneo local. Pero vamos a seguir trabajando para solucionar eso”. Al cabo de ocho partidos jugados, Alianza Lima está en el 5° puesto a seis puntos del líder, Universitario de Deportes.

ver también A Carlos Zambrano le preguntaron por la ausencia de Di Yorio en la U de Chile y le dio lo mismo: “No veo mucho fútbol”

Jesús Castillo saca la cara por Alianza Lima antes de recibir a la U de Chile

Este mediocampista de Alianza Lima tiene claro que la U de Chile será un contendor complicado. Pero le da lo mismo. “El grupo quiere ser campeón del torneo local y de la Sudamericana. Tenemos los dos objetivos”, aseguró Jesús Castillo, quien tiene 29 años y también tuvo un paso por la Academia Cantolao.

Publicidad

Publicidad

“No se están dando los resultados en el torneo local y eso nos dice que tenemos que trabajar más”, manifestó Castillo. En el último partido que disputaron ante la Liga 1, los aliancistas perdieron en su casa. Y se vieron en modo colador: sufrieron cuatro goles en apenas 20 minutos.

Jesús Castillo en acción ante Athletico Paranaense. (Heuler Andrey/Getty Images).

Sobre la poca continuidad, Castillo fue respetuoso con Gorosito. “Hay grandes jugadores, trabajo para poder estar y cuando me toque la oportunidad, estar listo. Son decisiones del profe y yo las respeto”, manifestó el limeño surgido en la cantera de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Estoy preparado y lo haré de la mejor manera cuando me toque jugar”, cerró Jesús Castillo, quien debe luchar para recuperar el lugar que tenía al principio de año en la zona media aliancista.

ver también Se paraliza Perú: el histórico contingente de seguridad que espera a U de Chile ante Alianza Lima

¿Cuándo juega Alianza ante la U por la ida de los cuartos de final en la Sudamericana?

Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile este jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva a contar de las 21:30 horas.

Publicidad