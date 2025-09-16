Carlos Zambrano apareció en la lista de citados de Néstor Gorosito para recibir a la U de Chile en el estadio Alejandro Villanueva. El zaguero central apunta a ser titular en Alianza Lima por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana de este 18 de septiembre a las 21:30 horas.

Mientras llega el día del partido, en Perú hay mucha expectación por el nuevo seleccionador. Es un hecho que Óscar Ibáñez no continuará en ese cargo tras el término de las Eliminatorias. En ese contexto, son varios los nombres que han aparecido en el radar de la FPF.

Uno es Gustavo Álvarez, quien todavía celebra la Supercopa que le ganó con claridad y contundencia a Colo Colo junto a la Universidad de Chile. Otro que apareció como opción para la Bicolor fue Jorge Almirón. Por lo pronto parece no haber definiciones.

Carlos Zambrano ha tenido varios duelos calientes contra Chile. (Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport).

Y hasta Fernando Batista, el ex DT de Venezuela, surgió entre las alternativas. En medio de aquel escenario, Zambrano dio una entrevista a DEnganche donde abordó esto con un tono desafiante. Muy en su estilo. “Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. Es bien clara”, aseguró el ex zaguero central del Schalke 04 de Alemania y Lokomotiv Moscú de Rusia.

“Piensan que con el entrenador que venga, de nombre, renombre, con todos los títulos, el más top, ¿piensas que habrá un cambio por un entrenador top?“, fue la consulta que propuso Zambrano. Es decir, sugirió que no pasa por la conducción técnica el mal momento del combinado peruano.

Mientras espera por la U de Chile, Carlos Zambrano prende el debate por el nuevo DT de Perú

La espera por el partido frente a U de Chile tuvo algo especial para Carlos Zambrano, quien dio una extensa entrevista. Tiene serias dudas en que haya una sola persona idónea para cambiar la realidad de la Bicolor. “¿Hay alguien que aseguren que nos puede llevar al Mundial?”, preguntó el marcador central.

“No nos mintamos en la cara a todos ni le mintamos a la gente. Es un proceso y cuando haya recambio, la prensa va a criticar a los jugadores. Y van a matar mentalmente a los chicos. Cuando nos comamos un sapo o una goleada, no van a aguantar a los chicos”, manifestó Zambrano. Apuntaba a la falta de paciencia que hay con las nuevas generaciones en el vecino país.

Algo que también ocurre en Chile, por cierto. “Es muy complicado. A nivel selección es muy complicado, lo que mandan los resultados. Habrá un entrenador top que viene y si no está el grupo bien en los primeros 7 partidos van a pedir su cabeza rápido. Es la realidad”, aseguró el mundialista en Rusia 2018.

Carlos Zambrano enfrentó a Colo Colo en la Copa Libertadores 2024. (Daniel Apuy/Photosport).

“El grupo debe mantenerse fuerte y unido venga quién venga para sacar esto adelante. Y que los jugadores peruanos puedan salir pronto al extranjero. Tenemos que ver el nivel de los jugadores, siempre fue la culpa de los jugadores. Nunca me gustó culpar al entrenador”, dijo Zambrano.

Y dejó una sentencia. “Nosotros estamos en el campo. Si el entrenador me dice haz esto y yo me dormí a las 5 de la mañana, será responsabilidad mía. Cada jugador tiene que ser autocrítico”, cerró el oriundo del Callao. Habrá que ver quién será el que tome el fierro caliente de la Bicolor.