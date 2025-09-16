Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en uno de los partidos más importantes de la temporada. Cada detalle importa y un histórico del club peruano adelantó el choque.

Luego de la goleada ante Colo Colo en la Supercopa, los dirigidos por Gustavo Álvarez se enfocan en lo que será el encuentro de cuartos de final de la Copa Sudamericana. La ida será en Lima, donde es fundamental obtener un resultado positivo.

La falencia de Alianza Lima

César Cueto es toda una leyenda en Perú. Jugó dos Copa del Mundo con su selección, en Argentina 1978 y España 1982. Además es ídolo de Alianza Lima, donde se cansó de dar vueltas olímpicas. El ex volante explicó cómo se vive la previa en la capital de su país.

“Siempre hay ambiente con Alianza Lima, es el club más popular de acá y el ambiente es de ilusión por la campaña que está llevando el equipo. Yo lo veo normal, con la rivalidad deportiva que hay es importante y buena de ambas partes, pero no hay un ambiente de hacer daño y cosas por el estilo. Es jugar al fútbol nada más“, explicó Cueto a RedGol.

Alianza Lima ha mostrado buen rendimiento a nivel internacional. En la Copa Libertadores venció a Boca Juniors y en la Copa Sudamericana, dejó fuera a Gremio. Sin embargo, para Cueto los Íntimos no juegan según el paladar del fútbol peruano. Incluso, acusó que les falta un volante que genere juego.

“El juego bastante fluido como quiere el público peruano no está, y yo siempre digo, se darán cuenta ustedes, en el juego siempre falta un jugador diferente en el medio que tenga ideas claras, que no está. Entonces conforman su juego de acuerdo a lo que tienen, de jugar para adelante, tiene sus variantes buenas y otras que falta corregir“, cerró el histórico César Cueto.

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentarán este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en Perú, donde los Íntimos arrancarán la serie como local. Siete días después, todo se definirá en Coquimbo en el partido de vuelta, donde no podrá haber público.