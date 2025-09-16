Este jueves vuelve a la acción la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Los azules visitan Perú para medirse al conjunto de Alianza Lima por el duelo de ida de los cuartos de final.

Partidazo a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima y que en RedGol ya comenzamos a vivir. Por ello le solicitamos a la inteligencia artificial que nos diera un pronóstico exacto para este encuentro Conmebol ¿Ganan los azules? ¿Termina en empate? Conoce cuál es el pronóstico de la IA para el partido entre la U y Alianza, a continuación.

La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Alianza Lima

Para este ejercicio utilizamos la inteligencia artificial de ChatGPT, una de las más importantes y conocidas de este ámbito, la que realizó un análisis donde consideró los rendimientos de cada club en este 2025, a nivel local como internacional, y que definió que el duelo de ida por los cuartos de Copa Sudamericana entre la U y Alianza Lima finalizará con un empate a un gol.

ver también U. de Chile vs. Alianza Lima: La formación que piensa Gustavo Álvarez para Copa Sudamericana

Las razones para que la inteligencia artificial determine la igualdad entre ambos equipos es por las siguientes razones:

Ventaja de cancha para Alianza Lima en este primer partido , lo que puede hacerlos más ofensivos o al menos seguros en su área.

, lo que o al menos seguros en su área. U. de Chile buscará salir con algo ofensivo para no quedar en desventaja antes de la vuelta.

antes de la vuelta. La presión emocional y el momento del partido puede influir: uno puede aprovechar errores defensivos.

¿Qué probabilidades de triunfo tiene la U? Esto dice la IA

La misma inteligencia artificial entregó el porcentaje de probabilidades de triunfo, empate y derrota de la U en este partido, donde demostró que los azules tienen menos opciones de llevarse los tres puntos que el elenco peruano , quedando incluso por detrás del empate:

Publicidad

Publicidad

Victoria Alianza Lima: 45%.

Empate: 35%.

Victoria U: 20%.

La IA pronostica un empate entre la U y Alianza por Copa Sudamericana. (Foto: Andres Pina/Photosport)

¿Acertará la “IA”? Tal como ocurre con cualquier pronóstico, este no es 100% seguro y, por tanto, hay que esperar al postpartido para conocer qué tan efectivo fue el análisis de la inteligencia artificial para el duelo de la U.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima se enfrenta a la Universidad de Chile este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.