Carlos Zambrano sabe que debe enfrentar a la U de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero francamente le da lo mismo la ausencia de Lucas di Yorio y la actualidad de los azules. El experimentado defensor central de Alianza Lima contestó una pregunta sobre la ausencia del atacante.

Y sorprendió a todos con su respuesta. “Me enfoco en mí mismo, no analizo mucho a los delanteros. Sinceramente no veo mucho fútbol. Todo el tiempo metido en entrenamientos, juegos, llega el momento en que prefiero disfrutar mi poco tiempo en otras cosas”, dijo Zambrano en DEnganche.

“No me enfoco mucho en los delanteros, me enfoco en mí. Los videos que nos muestran siempre en los análisis son unas cosas y en los partidos salen con otras. Y no te vas a excusar con que no te mostraron eso”, manifestó el seleccionado peruano sobre el argentino, quien está a préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil.

Lucas di Yorio pasó por el quirófano y ni siquiera viajó a Perú. (Andres Pina/Photosport).

El ex zaguero del Schalke 04 de Alemania y el Lokomotiv Moscú de Rusia parece no temerle a ningún rival. “Uno tiene que estar preparado mentalmente para resolver en el campo. Pasan muchas cosas ahí”, apuntó el oriundo del Callao, quien es un bastión en el equipo adiestrado por Néstor Gorosito.

Quedó claro que Carlos Zambrano no está preocupado por Di Yorio ni ningún delantero de la U de Chile. No por mirarlos en menos. Tampoco estaría pendiente si el rival de turno fuera otro, según sus propias declaraciones. Otro tema que tocó este jugador fue la guerra con los árbitros en el fútbol peruano.

Sobre todo por la polémica con Universitario de Deportes. “Digo de temas dirigenciales, no señalo a compañeros de trabajo con los jugadores de Universitario. No es contra ellos. La dirigencia hace que no parezca fútbol. En el estadio de la U te echan la madre, te escupen y es parte de. No pienso que voy y me van a abrazar, aplaudir y dar besos”, expuso Zambrano.

Carlos Zambrano en acción ante Fluminense en la Copa Libertadores 2024. (Buda Mendes/Getty Images).

“No me voy quejar. Son hostigamientos en estadios ajenos que ha pasado toda la vida. En todos los países donde juegas con los contrarios pasa lo mismo. Por uno que hace gestos de la calentura se comienzan a quejar y es una tontería. Le dije al árbitro que me empuja, no tiene por qué tocarme ni yo a él. Por eso le bajé el brazo. Pero son cosas que pasan en el campo y deberían quedarse ahí”, manifestó el defensor, quien contabiliza 84 partidos internacionales con Perú.

Hubo más. “Esto ya no parece fútbol. Estuve al lado de Renzo Garcés y nunca habló una lisura contundente con M. Para mí era mentira, yo estaba al lado”, sentenció Zambrano, quien defendió a su compañero en la zaga, que recibió cuatro fechas de suspensión en la Liga 1 del vecino país.

