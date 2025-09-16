En Universidad de Chile pareciera ser todo alegría tras golear a Colo Colo. Sin embargo, hay un jugador que no está viviendo un buen momento. Así lo reflejó Patricio Nazario Yáñez.

El Romántico Viajero hizo una gran presentación ante los Albos, con la victoria por 3-0 que les dio la Supercopa. Jugadores como Lucas Assadi, Nicolás Guerra y Fabián Hormazábal tuvieron un buen nivel, aunque hubo otro que no dejó una positiva sensación.

La crítica de Patricio Yáñez a figura de U. de Chile

Leandro Fernández supo ser el jugador más importante de Universidad de Chile en materia ofensiva. El 2024 fue una de las grandes figuras, pero en la actualidad ha bajado considerablemente su nivel luego de algunos problemas físicos. Esto llamó la atención de Patricio Yáñez. “Lo que a mí me llama la atención es la ausencia de Fernández, es increíble“, comenzó diciendo en Radio Agricultura.

“Porque lo de (Rodrigo) Contreras, lo de (Lucas) Di Yorio, que estuvieron una cantidad de partidos que no marcaban, y bueno ahí hubo una alternancia que algunos dicen ‘bueno es competitividad’, otros dicen que le quita el piso a los jugadores, pero lo de Lea Fernández pasó de ser el gran protagonista, no solamente de la U, del fútbol chileno como uno de los buenos atacantes, a prácticamente no tocarla, no entrar“, remarcó Yáñez.

En los últimos partidos, Fernández ha entrado desde la banca y no se le ha visto bien. De hecho, ante Cobresal hace unas fechas falló un lanzamiento penal en el último minuto que le valió una derrota a Universidad de Chile. Contra Colo Colo ingresó con el partido liquidado, pero sin gravitar.

“Y cuando ingresa, la otra vez se lesionó, después ahí anda de repente con la cara larga, como que perdió ahí un elemento clave que tenía Gustavo Álvarez…”, detalló Pato Yáñez. En el 2024, Fernández jugó 34 partidos, anotó 13 goles y entregó 13 asistencias.

Leandro Fernández no lo pasa bien en la U. Imagen: Photosport

“Hizo goles y asistencias, fue una de las estadísticas más importantes de Fernández el año pasado“, cerró el histórico delantero de Chile. En el 2025, Lea suma 28 partidos, 7 goles y 6 asistencias. No ha logrado recuperar su nivel.