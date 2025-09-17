En Perú están vueltos locos con el partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile. El cuadro incaico tiene la opción de llegar a una semifinal internacional que no alcanza desde la Copa Libertadores 1978.

Más encima el rival es la “U”, con quien hay sangre en el ojo por lo sucedido en el 2010, cuando los eliminó de Copa Libertadores en octavos de final tras un gol muy polémico que se le cobró a Felipe Seymour.

En ese elenco peruano estaba el delantero José Carlos Fernández, más conocido como el “Zlatan peruano” por su parecido con Ibrahimovic. Y aseguró que la espina está clavada, aunque hay que ser ponderado.

“Venganza es una palabra muy fuerte para mí, pero sí sería lindo cobrarnos la revancha tras esa eliminación injusta”, manifestó en TV Perú Deportes.

Alianza aún tiene la espina clavada del 2010

“Fue raro que el juez de línea marque el gol y el árbitro vaya y lo convalide, eso nunca se vio. En otros casos, el árbitro anula un gol y el juez de línea lo corrige porque tiene una mejor posición, pero acá fue lo contrario”, recordó por el duelo que se jugó, increíblemente, en el estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

El choque contra la “U” en Matute

Fernández asegura que el partido de Copa Sudamericana tiene mucha expectación y que se vivirá una fiesta en Matute, en el estadio de los “Íntimos”.

“Será un partido lindo para ir a verlo. No tengo ninguna duda que la gente lo vivirá a mil, sobre todo con este condimento que vuelve a nacer desde ese partido que todos los aliancistas estamos recordando”, dijo Fernández.

ver también Campeón con la U se ilusiona con la Sudamericana: “Después de ver como ganaste el clásico”

De hecho, piensa ir a alentar al equipo junto a la barra aliancista. “Tengo la invitación del Comando para ir a Sur. Voy a ver si me escapo y voy a la tribuna. Esta clase de partidos se viven con todo”, manifestó.

Publicidad