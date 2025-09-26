Ya está todo definido. Con el cierre del mes de septiembre, se definieron los cuatro equipos que jugarán en octubre próximo las semifinales de Copa Sudamericana, donde después de cinco años habrá un cuadro nacional en la instancia, como Universidad de Chile.

Luego de superar en cuartos de final a Alianza Lima, el Romántico Viajero buscará repetir la hazaña que logró en el 2011 y meterse en una definición continental, que a diferencia de la anterior, será a partido único y en la ciudad paraguaya de Asunción.

Lo curioso en esta edición 2025 de Copa Sudamericana es que las semifinales tendrán una importante presencia de futbolistas chilenos, sin contar al plantel de la U, además de dos ex entrenadores azules que pasaron por distintos momentos del club.

Así se jugarán las semifinales de Copa Sudamericana

Como ya es ampliamente conocido, el rival que tendrá el Romántico Viajero en esta instancia será Lanús, que supo ganar el torneo continental en el 2013 y fue subcampeón en el 2020, cuyo técnico es Mauricio Pellegrino, ex estratega de los laicos en la temporada 2023.

El otrora campeón del mundo con Vélez Sarsfield en 1994 dirigió a la U durante 32 encuentros entre Campeonato Nacional y Copa Chile, donde registró un 45.83 por ciento de rendimiento. La ida de esta serie se jugará en el Estadio Nacional, la revancha en Argentina.

En la otra semifinal de Copa Sudamericana se enfrentarán el Atlético Mineiro de Brasil, donde juega el central chileno Iván Román y dirige el casildense Jorge Sampaoli, ganador de este torneo en 2011 y campeón de América con La Roja en 2015.

El rival del cuadro de Belo Horizonte será Independiente del Valle, cuadro ecuatoriano que conquistó el título continental en 2019 y 2022, edición donde se coronó campeón el lateral derecho nacional Matías Fernández.

¿Cuándo se juegan estas series?

Las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, más Atlético Mineiro con Independiente del Valle se disputarán con sus duelos de ida la semana del 22 de octubre, mientras que las revanchas se jugarán la semana del 29 de ese mes.

